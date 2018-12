José Ortega Cano y Gloria Camila pasan las navidades en el psiquiátrico junto a José Fernando

José Fernando Ortega (25) está viviendo unas navidades un tanto complicadas. El joven, ingresado desde hace un año y medio en el hospital psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid), no consiguió el permiso médico para salir del centro durante estas fiestas, por lo que ha pasado allí tanto Nochebuena como Navidad. No obstante, el hijo mayor de Rocío Jurado no ha estado solo, ya que tanto su padre, José Ortega Cano, como su hermana, Gloria Camila, le han visitado en estos duros momentos.

Según cuenta El Español, entre los familiares que han acudido a verle también se encontraba el cuñado del torero, Aniceto. Además, el centro ha recompensado a los pacientes que se han quedado ingresados por Navidad con un menú especial en una jornada con actividades diferentes a las que se realiza un día cualquiera.

También está previsto que José Fernando permanezca allí en Nochevieja y Año Nuevo, si bien es cierto que algunos miembros de su familia regresen de nuevo a visitarle y pasen con él las Campanadas. A buen seguro que todos brindarán por un 2019 que venga acompañado de unos informes favorables y una esperada alta médica.

José Fernando fue visto por última vez públicamente el pasado mes de junio durante el bautizo de su hija, María del Rocío Ortega Rodríguez, fruto de su relación con Michu. En esa ocasión, sí obtuvo la autorización por parte del centro de rehabilitación.