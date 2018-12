Archivada la denuncia por maltrato de María Sanjuán, la modelo a la que un juez llamó "hija puta"

La denuncia por malos tratos presentada por la modelo María Sanjuan, a quien el juez Francisco Javier Martínez Derqui llamó "bicho" e "hija puta", ha sido archivada por la Justicia. Recordemos el Consejo General del Poder Judicial abrió una investigación al juez magistrado. Ahora, la jueza que le sustituyó en el caso avala la instrucción de su predecesor y no ve delito ni de amenazas ni de coacciones.

Sin embargo, el tribunal otorga la custodia de los dos hijos a la madre, a María Sanjuan y se la niega al padre, a Reyzábal, al que concede un régimen de visitas restringido. También atribuye el uso y disfrute del domicilio familiar a la madre y los niños.

La jueza especializada en violencia de género Inmaculada López Candela ha dictado el sobreseimiento provisional y archivo de esta causa. Cree que no se puede considerar como una amenaza que el ex marido Josué Reyzábal le dijese a María Sanjuan "prepárate que tengo una sorpresa para ti y para tu padre, que siga el entierro". Entiende que no supone un anuncio de un mal futuro, concreto, determinado y posible. Dice que son expresiones genéricas carentes de peligro serio, firme y creíble, según ha adelantado la Cadena SER. Tampoco ve la magistrada delito de coacción que Reyzábal contratara y metiera en casa a vigilantes jurados, según dijo, para evitar una hipotética denuncia falsa.

La modelo y ex del humorista Miki Nadal declaró en su día que además, su marido le quitóe el coche y la tarjeta bancaria, y que la dejó sin dinero. También aseguró la denunciante que en los momentos de tensión se encerró en una habitación con uno de los niños. Para la magistrada esta conducta es, como mucho, un ilícito civil o merece un reproche ético y social. No obstante, contra la decisión de la jueza Inmaculada López Candela de archivar la causa penal cabe recurso.

La decisión de archivar la denuncia de maltrato llega después del auto de la titular del juzgado número 3 de violencia de género, María Gracia Parera, que apreció indicios de amenazas, coacciones, acoso y hostigamiento en el caso y concedió a Sanjuan una orden de protección ya que la valoración policial realizada fue de "riesgo extremo" tras la segunda denuncia por maltrato interpuesta contra su ex marido. Es cierto que posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid la denegó al encontrar indicios de delito en el caso, argumentos que asume ahora la jueza que archiva provisionalmente la causa.

La decisión llega cuatro meses después de que María Sanjuan elevase una queja por falta de imparcialidad y animadversión hacia ella, y cuando el Consejo General del Poder Judicial todavía no ha finalizado la investigación sobre el juez Derqui.

Recordemos que el caso saltó a los medios cuando la Cadena Ser difundió el vídeo de la sala en el que el citado juez se mofaba de la demandante y la llamaba "bicho" e "hija puta" tras una vista. Los insultos obligaron a Derqui a inhibirse del caso.

Josué Reyzabal fue detenido hace ahora un año y trasladado por la Policía Nacional a los juzgados de violencia contra la mujer. El empresario acudió esposado y prestó declaración en calidad de imputado ante el Juzgado de Violencia número 7. El aristócrata, heredero de una poderosa familia española conocida por sus múltiples locales de entretenimiento, posteriormente fue puesto en libertad.

Reyzábal, quien además es primo de la conocida cantante Barei, que representó a España en el festival de Eurovisión 2016 y acaba de dar a luz mellizos, parecía vivir un idílico amor junto a su mujer, la modelo Sanjuán, con quien tiene dos hijos.

La maniquí saltó a la fama en 2010 por su relación con el humorista Miki Nadal (51). Aquella relación terminó en ruptura tras interponerse en su camino el empresario con el que ahora ha vivido este infierno familiar y legal. María es una conocida modelo internacional que lleva subida a las pasarelas desde que tenía 12 años, de la mano de la Agencia Ford. Ha desfilado para grandes firmas como Pepe Jeans o Max Mara, y protagonizó en Nueva York la campaña publicitaria del perfume CK One.

María Sanjuán, que ha desfilado en certámenes de moda internacionales del máximo nivel, como la Semana de la Moda de Milán o la antigua Pasarela Cibeles, también fue relacionada en su día con los cantantes Alejandro Sanz o Enrique Iglesias, hasta que llegó su romance con Miki Nadal, en la época en que el cómico trabajaba en el programa Sé lo que hicisteis.

Después su vida cambió cuando se casó con Josué Reyzábal, primo de la cantante Barei. A la familia de ambos pertenecía la Torre Windsor, que se incendió hace 14 años. Fruto de esa relación, que ha duró siete años, nacieron sus dos hijos. El segundo nació poco después de que María Sanjuán denunciara a su ex marido por presuntos malos tratos.

Amiga del influencer Aless Gibaja, con quien es muy habitual verla posar en sus redes sociales, siempre ha sido muy discreta con su relación con Reyzábal. Apenas hay fotos de ellos juntos, salvo alguna en el front row en la Mercedes benz Fashion Week, de la que es una habitual. En su cuenta de Instagram tampoco hay rastro de Josué Reyzábal. En su última entrada, de esta Nochebuena, posa junto a su hija: "Primera Navidad con Claudia", dice.