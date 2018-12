La cantante Barei da a luz a sus mellizos, India y León

La que fuera representante de España en el festival de Eurovisión ha recibido el mejor regalo de Papá Noel: sus hijos mellizos. Barei (36) ha dado a luz este miércoles a un niño y una niña con los que ha cumplido su sueño de convertirse en madre junto al productor musical Rubén Villanueva.

Ella misma ha anunciado la noticia a través de las redes sociales con un vídeo en el que aparece en la camilla, de vuelta a su habitación, con sus hijos en brazos: "Los amores de nuestras vidas ya están con nosotros. A partir de hoy seremos cuatro corazones latiendo juntos", ha escrito junto a las imágenes de sus bebés.

Además, la artista ha comentado que el parto fue "intenso pero maravilloso" y que ahora "toca recuperar fuerzas y dar lo mejor de nosotr@s con todo el amor que nos quepa".

Los amores de nuestras vidas por fin están con nosotr@s desde las 2:00 y las 2:04 de la madrugada ???????? Fue rápido pero muy muy intenso. A partir de hoy somos 4 latiendo junt@s ???? @ROYAL_SOUND TQ! pic.twitter.com/UNDbWQFq9y — BAREI (@BAREI_MUSIC) 26 de diciembre de 2018

Además, Barei ha querido agradecer el cariño y los cuidados que ha recibido estos meses de espera: "Quiero daros las gracias a tod@s por tantísimo cariño durante estos 9 meses, así que no se me ocurre mejor momento que éste para compartir con vosotr@s el videoclip más bonito e íntimo que he hecho nunca. En él os desvelo el nombre de los peques". Y los nombres han hecho las delicias de sus fans: India y León. ¡Bienvenidos!