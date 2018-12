Pedro Sánchez y su familia despedirán el 2018 desde un palacete en Lanzarote

El presidente del Gobierno es un amante de la playa y el buen tiempo y no ha encontrado un lugar mejor para despedir el 2018 que Lanzarote. El día 28, tras el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez (46) viajará con su mujer, Begoña Gómez, y sus dos hijas, Carlota y Ainhoa, hasta Costa Teguise, donde está ubicado el complejo residencial La Mareta, perteneciente a Patrimonio Nacional.

Se trata de una residencia que el rey Hussein II de Jordania le regaló al rey Juan Carlos en 1989 y que éste cedió al Estado. Está construida sobre un terreno de 30.900 metros cuadrados y tiene dos piscinas, jardín con lago, una villa principal y varias adyacentes, helipuerto (donde Pedro Sánchez podrá 'aparcar' su Falcon) y acceso directo al mar. El interior de la casa fue diseñado por el artista canario César Manrique.

La 'joya de la corona' llevaba cerrada más de 10 años, ya que Mariano Rajoy no la visitó durante su mandato. Sí lo hicieron Zapatero y su familia, en agosto de 2015, y los reyes Felipe y Letizia, en diciembre de ese mismo año, con la pequeña Leonor recién nacida.

El pasado mes de octubre, Sánchez volvió a abrir las puertas de La Mareta para disfrutar del mar y la buena temperatura que antes de llegar a Moncloa encontraba en Almería, junto a sus suegros, en una casa mucho más modesta.

Después de ocho días en La Mareta (del 28 de diciembre al 6 de enero), Sánchez dará por finalizadas unas vacaciones navideñas que comenzaron en la finca Las Marismillas, en Doñana. Esta residencia, mucho más visitada por los antecesores de Sánchez, es un palacio de estilo colonial de principios del siglo XX a la que sólo se puede acceder cruzando el Guadalquivir desde Sanlúcar de Barrameda o recorriendo los 30 kilómetros de playa desde Matalascañas.

La favorita de los Aznar fue restaurada por Felipe González y bajo su techo han descansado el ex presidente francés François Mitterrand, el ex presidente de la ya desaparecida URSS Mijail Gorbachov, el ex primer ministro británico Tony Blair y la actual mandataria alemana, Angela Merkle, que la visitó el pasado mes de agosto con Sánchez y Begoña Gómez como anfitriones.