Nochebuena en Zarzuela: el regreso de Cristina y la 'espantá' de Letizia

Un año más, los reyes Juan Carlos y Sofía reunieron a toda la familia la noche del 24 de diciembre en Zarzuela. Con Urdangarin en prisión, Cristina volvió a brindar con los suyos, algo que no hacía desde el 2013, y aunque compartió canapés con Letizia lo hizo por poco tiempo: la reina llegó, cumplió y volvió al Pabellón del Príncipe, donde le esperaban su madre y su hermana, entre otros familiares, para cenar y esperar a Papá Noel.

El lunes, 24 de diciembre, los eméritos recibieron en Zarzuela a sus tres hijos, Elena, Cristina y Felipe, y todos sus nietos (Marichalar, Urdangarin y Borbón) para disfrutar con ellos del tradicional cóctel de Casa Real. La segunda hija de Juan Carlos y Sofía regresó después de cinco años, desde que saltara el escándalo del caso Nóos, sin pisar su casa por Navidad. Lo hizo con sus hijos, Juan, Miguel, Pablo e Irene, con los que unas horas antes había visitado a Iñaki Urdangarin en la prisión de Brieva, Ávila, donde cumple condena.

Según Mariángel Alcázar, experta en Casa Real, toda la familia quiso arropar a Cristina y sus hijos en unas fechas muy difíciles para ellos, pues son las primeras Navidades del patriarca en prisión, un hecho que precisamente ha posibilitado la presencia de los Urdangarin en Zarzuela, pues Cristina se había negado a acudir sin él en los cinco años anteriores.

Acompañada también por sus tías, la infanta Pilar y la infanta Margarita, y algunos de sus primos, Cristina volvió a compartir espacio privado con Felipe y Letizia después de que se reunieran el pasado mes de noviembre por el 80 cumpleaños de doña Sofía. Allí, como manda la tradición, vieron todos juntos el discurso del rey Felipe y repartieron los regalos entre los más pequeños de la casa.

Eso sí, el encuentro entre Cristina y Letizia fue un 'visto y no visto' de apenas una hora, pues los reyes y las niñas no cenaron con la familia real sino en su residencia, conocida como el Pabellón del Príncipe, donde aguardaba gran parte de la familia de la ex periodista: su madre, Paloma Rocasolano, y su hermana Telma, entre otros.