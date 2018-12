Isco Alarcón y Sara Sálamo: sus Navidades más calientes en Tenerife

Isco Alarcón (26) y Sara Sálamo (26) están pasando las Navidades en Tenerife, la tierra de la actriz, donde han aprovechado para visitar el Teide y tostarse al sol junto al pequeño Francisco, el hijo que el futbolista tuvo con su anterior pareja.

El jugador del Real Madrid viajó junto a su hijo a Santa Cruz de Tenerife, donde se reunió con la actriz, que llevaba varios días luciendo bikini y cuerpazo en la playa de las Teresitas. Isco y Sálamo pasaron el día de Navidad en el punto más alto de España, el Teide, y subieron a su perfil de Instagram unas instantáneas para inmortalizar el momento.

"¡La Navidad en el Teide es guay!", escribió el futbolista en su perfil. En las imágenes, captadas junto a la ladera del volcán, aparecen solos y también con el hijo que el madridista, Francisco..

"All I Want for Christmas", comentó Sálamo en su perfil, en el que también compartió varias fotografías del momento, donde no faltaron los besos y abrazos de la joven pareja.

La actriz lleva unos días más que su chico en la isla. Está pasando unos días de relax junto a los suyos y ha aprovechado el sol y el calor de su tierra en pleno mes de diciembre para ir a la playa y presumir de cuerpazo. De ello ha dejado constancia en un vídeo en Instagram: "Mi paraíso. Mi isla. Mi Navidad".