Sofía Suescun celebra la Navidad jugando a las camisetas mojadas en un jacuzzi

¿Quién le falta o qué le falta a la navarra especializada en realitys? No lo sabemos. Ella solo lanza su enigma junto con esta psicodelia que solo ella entiende.

La ganadora de Gran Hermano y Supervivientes ha vuelto a presumir de cuerpazo al posar con una sugerente camisa mojada que muestra su pecho. La joven no desvela a quién se refiere cunado pregunta quién le falta. Sí desveló hace días cómo le ha cambiado la vida desde que ganó GH hace unos años: "La vida me ha cambiado en cuanto a que soy conocida. Vas por la calle y te reconocen, tienes que exponerte a muchas críticas. Pero bueno, en cuanto a mi persona no ha cambiado nada, sigo siendo la misma", contaba.

Para ella, gestionar bien el éxito no es fácil: "Es muy difícil mantener el éxito. Siendo tan pequeña se te puede ir la cabeza, hacer muchas tonterías y se te puede olvidar donde estás. Tienes que aprovechar el momento y exprimir cada situación y ya te digo, haciéndolo con cabeza, pensando y ya está. Sobre todo siendo la misma, yo no he cambiado. También estando asentada, sin pensar en tonterías y sin que se te vaya la cabeza", decía.

Sofía, que disfrutó de unas vacaciones por Estados Unidos, tiene claro que la fama consiste en momentos y que no le afecta la gran repercusión de sus actos: "No me ha llegado a afectar y fíjate que es heavy. En muchos momentos ha sido muy alta y no me ha afectado para nada. Me hace gracia, me sorprende. Ves lo importante que eres en unos momentos y lo poco que lo eres en otros. Hay que ser consciente que esto es como muy de momentos, por tanto no me afecta ni para bien ni para mal. Puedo decir en definitiva que lo estoy llevando bien", explicaba.

Suescun, que se considera una buena estudiante ("muy empollona") y dejó a medias su carrera de Psicología, está preocupada por la enfermedad que padece su madre, Maite Galdeano: "A mi madre ya le han incapacitado por sus hernias discales y tiene una enfermedad en la sangre, pero regulada con unas pastillas que le diluyen la sangre y está maravillosamente bien. Estaba agobiada por el proceso y por tener que justificar sus enfermedades. Ya tiene su incapacidad y ahora está la mar de feliz".