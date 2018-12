Marta Ortega felicita la Navidad junto a sus dos amores: su marido y su hijo: "Merry Xmas", dice en una nota a sus seguidores

Este no ha sido un año más para una de las españolas más ricas, hija del magnate Amancio Ortega. La llamada heredera de Zara hoy es la señora de Torretta después de casarse el pasado 16 de noviembre con Carlos, el hijo del famoso diseñador de origen argentino. Por eso en esta ocasión Marta felicita la Navidad junto a sus dos amores: su hijo Amancio, fruto de su primera matrimonio con el jinete Sergio Álvarez, y su marido. "Merry Xmas", dice en su nota para los seguidores que tenemos acceso a su cuenta, y añade un corazón.

Tras su espectacular boda, Marta Ortega (34) y Carlos Torretta (33) pasaron una semana inolvidable en India, a más de siete mil kilómetros de España. Los recién casados visitaron la ciudad de Udaipur y después se trasladaron a Agra, donde disfrutaron del Taj Mahal, considerado una de las 'Nuevas siete maravillas del mundo moderno' y uno los templos más románticos del mundo.

La heredera de Inditex y el hijo del diseñador Roberto Torretta solo estuvieron siete días de luna de miel, que sepamos, debido a los compromisos laborales de Marta pero los aprovecharon al máximo. Su primera parada fue Udaipur, la ciudad blanca de Rajastán, uno de los sitios más románticos de la tierra, rodeado de numerosos lagos de agua cristalina como el Udi Sagar o el Pichola.

La ciudad es un auténtico paraíso para amantes de la fotografía, como los son Carlos y Marta, que recorrieron las calles cámara en mano como dos turistas más, tal y como muestran las imágenes de la revista Hola.

Tras su paso por Udaipur pusieron rumbo a Agra, ciudad del Taj Mahal, un templo funerario que mandó hacer el Emperador Shah Jahan en honor a su esposa Arjumand Banu Begum. Está considerado una de las 'Nuevas siete maravillas del mundo moderno' y uno los templos más románticos del mundo, por lo que posar con tu pareja a las puertas del templo es casi una obligación.

Además, Marta y Carlos pasearon cogidos de la mano por las calles de Agra y charlaron con la gente para conocer sus tradiciones. También acudieron a los dos mercados más famosos de la zona, el Kinari Bazaar y el Sadar Bazaar, donde hicieron algunas compras.

Marta se inspiró en los looks de estilo hindú durante su estancia y lució pantalones anchos, petos y túnicas, todo en tonos beige, tostados y blancos, haciendo así un guiño a las mujeres del lugar, con las que se mostró muy cercana. A la heredera de Zara también le llamaron la atención los turbantes de los sijs y se retrató con ellos.

Atrás queda la grandes veladas que Marta Ortega y Carlos Torretta compartieron para celebrar su boda. Casas Novas, con sus más de 400 invitados, contaron con la actuación de Jamie Cullum. El cantante inglés se sentó al piano para ofrecer algunos de sus temas y versionar otros grandes éxitos de The Beatles, Taylor Swift o Rihanna. Tras el concierto de Cullum y su banda, le siguió Norah Jones, ganadora de nueve premios Grammy.

Chris Martin tocando Fix You esta noche en la fiesta de la boda de Marta Ortega y Carlos Torretta en A Coruña - España || via ig: pppiccioli pic.twitter.com/DW5kEswB1q — Coldplay Spain (@coldplayspain_) 18 de noviembre de 2018

La actuación más esperada fue la de Chris Martin. El ex marido de Gwyneth Paltrow apareció pasadas las dos de la madrugada en el escenario y se sentó al piano. El solista de Coldplay interpretó el tema All I Can Think about Is You para que el matrimonio anfitrión abriera el baile.

La súper boda gallega (arriba, una invitación que hemos fotografiado en Informalia) sumó dos días largos e intensos que comenzaron el viernes 16 a mediodía y se prolongaron hasta el domingo. La gran boda de Marta Ortega y Carlos Torretta culminaba con la gran fiesta para más de 400 invitados en el club hípico de Casas Nova, propiedad de Amancio Ortega.

La última noche requería traje de gala para ellas y esmoquin para los hombres, aunque el fundador de Inditex y padre de la novia prefirió la corbata, como ya adelantamos. La mayoría de las entradas de invitados se produjeron en coche, por lo que se hacía muy difícil contemplar bien los estilimos y rostros de los invitados, sin embargo fueron muchos los que no pasaron desapercibidos como Jon Kortajarena, Amaia Salamanca o Eugenia Silva.

Para esta ocasión la protagonistas del fin de semana volvió a confiar en Valentino, que ha creado los tres looks que ha lucido en su boda, supervisando el propio Pierpaolo Piccioli director creativo de la la maison italiana los estilismos de la heredera. El tercer modelo fue un vestido metalizado.

La cena a cargo del chef Albert Adrià y la repostera Cédric Grolet estuvo ambientada en la naturaleza gallega, reconstruyendo todo un bosque. (Abajo, Pablo Isla, presidente de Inditex, y su esposa, María de la Vega)