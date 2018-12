Willy Bárcenas confiesa que éste es su mejor año por estar con su novia Loreto Sesma

Su padre Luis Bárcenas cenará esta Nochebuena en la cárcel de Soto del Real. Pero Guillermo, o lo que es lo mismo, Willy Bárcenas, líder del grupo Taburete, dice que éste ha sido su mejor año.

Willy Bárcenas sería un joven de éxito como otros cantantes, pero él no puede evitar llevar los apellidos Bárcenas Iglesias lo que le hace ser más conocido y vivir una vida paralela a los entresijos familiares, algo nada fácil en el mundo del espectáculo.

Pero Bárcenas no llena por sus padres, si no por su grupo mismo y por su forma de ser. Willy es cercano, incluso algo tímido, entrañable, con un gran sentido del humor, de la amistad y un chaval muy normal con los pies en la tierra... y con los 5 sentidos.

Tras ver como sus padres tenían que cumplir penas de prisión, el joven ha continuado aferrado a su música y dándolo todo cada vez que sale en escena. Ahora vuelve a hacernos bailar con un tema que en tan solo cuatro días, ha sido todo un éxito de ventas y descargas.

Para él es su mejor año, y es que Willy que se considera un fiestero, encontrar a Loreto Sesma Gotor, su novia ha sido lo mejor que le ha pasado, y más cuando él no pensaba para nada en eso de echarse novia.

Loreto Sesma es una joven discreta zaragozana, siete años menos que él que estudia periodismo y a la cual le encanta la poesía. De hecho la maña es una de las poetisas más populares del país, donde muchos jóvenes siguen esta corriente que parecía haberse perdido. Sin duda, un tándem perfecto poesía, y literatura, unida a esas letras que compone Willy junto a su grupo Taburete.

Sus padres y su abuela están entre sus mejores fans y ahora nos vuelve a hacer bailar y cantar con la nueva canción que ha compuesto junto Dvicio, '5 sentidos' y su dueto junto a Andrés está siendo de lo más sonado.

P: ¿Cómo ha sido trabajar junto a Dvicio? ¿Ha sido una canción como dirías de joda (estando de diversión)?

WB: Surgió de joda. De joda surgen grandes cosas. Nos entendemos muy bien. Somos gente que nos gusta pasárnoslo bien y se hizo una unión rápida y buena.

P: ¿Habéis acabado alguna vez como en el videoclip de '5 sentidos'?

WB: En el videoclip de 5 sentidos acabamos como indica el videoclip.

P: No estáis actuando, es real.

WB: El final es absolutamente real.

P: ¿Qué te alimenta a ti los 5 sentidos?

WB: La música saca lo mejor de nosotros.

P: La letra va un poco del primer amor, ¿cómo recuerdas el tuyo?

WB: Yo estoy ahora muy contento, mi primer amor es ahora. También porque lo importante en una relación es eso, que estás enamorado pero eso no te quita salir con tus amigos. Eso es lo que hay buscar en una relación, no vivir en una burbuja con tu pareja.

P: La canción habla un poco también de renunciar a cosas. ¿Has renunciado a más por la música o por amor?

WB: Yo he renunciado a más cosas por el amor la verdad.

P: ¿A qué cosas?

WB: A ser un golfo, (comenta riéndose).

P: ¿Es que lo eras?

WB: Pues un poco.

P: ¿Y te tiraban de las orejas o qué? ¿Tu pareja?

WB: No. Yo era golfo porque estaba soltero.

P: O sea que luego en pareja eso no...

WB: Cuando estás tan bien como estoy yo, el resto te parece migajas.

P: ¿Qué te aporta?

WB: Estabilidad, tranquilidad, alegría, muchas cosas* Esta entrevista es muy ñoña, no me quiero poner tan ñoño. Me aporta muchísimo. Hago un año dentro de nada y ha sido todo un descubrimiento. Yo no quería echarme novia con la vida esta tan divertida, la verdad,... pero cuando llega algo así no puedes dejarlo escapar.

P: ¿Te has dado cuenta de que se puede compatibilidad?

WB: Efectivamente.

P: ¿Cuándo te levantas y ves hasta donde has llegado qué es lo que piensas?

WB: Yo pienso a veces que mi vida es una película, que esto es surrealista. Yo con 19 estudiaba administración de empresas y soñaba con ser director de cine. Y de repente la vida parece que la ha hecho un tarado... A veces pienso que es todo surrealista, pero muy feliz por haber tenido la oportunidad de dedicarme a la música y agradecido.

P: ¿Y cómo lo ves?

WB: Ahora es lo más difícil también, mantenerse. Ojalá podamos tener una carrera larga. Ojalá yo dentro de 30 años pueda hacer una gira con otro grupo nuevo, trascender y que la gente tenga un buen recuerdo tuyo.

- Me contaba en una entrevista a David (Hombres G) y me hablaba muy bien de vosotros y de cómo era eso, la relación intergeneracional* Unos grandes que hablen así de ti*

WB: Encantado, sobre todo cuando les conoces. Al final hay una naturalidad. Me gusta conocer gente que a pesar de la fama son gente normal. Tienen su grupo siendo amigos desde hace años, que llenan en toda Latinoamérica con miles de personas*

- También es muy curioso porque Hombres G era un grupo de pijos y ya les conoces y sabes que no. ¿Te sientes identificado con eso que os puedan decir de que sois el grupo de los pijos?

WB: No, no sé. Este año hemos tocado en el Sonorama, que no diría que es un ambiente pijo. A los tres días tocamos en el Starlite Marbella, que sí es ambiente pijo. Vamos a una gala, y luego vamos a un ambiente que no tiene nada que ver. La música es música, no existe la música para pijos. Eso es un invento de la prensa. las canciones son canciones y te llegan o no te llegan, y no las hago pensando en llegar a pijos.

- ¿Quién te mete más presión?

WB: La diferencia está en sacar el primer disco y el tercero. En el primero sale todo, ahí está la frescura. Puede haber un punto en el que te obsesionas con la que la gente puede esperar de ti. Pero hay que ser fiel y dejarte llevar.

- ¿En qué has cambiado desde antes de ser conocido a ahora?

WB: En lo esencial no he cambiado tanto. Cambias algo, pero sigo siendo igual de fiestero que cuando tenía 20 años* Maduras, la vida te hace dar pasos hacia adelante. Yo creo que he mejorado para bien, pero no te sabría decir en qué he cambiado.

- ¿Hay alguien que te dice 'oye que estás muy alto', que te tengan que bajar?

WB: No, la verdad que no me lo dicen, porque yo creo que no se nos ha subido. Mantenemos el mismo equipo de trabajo. Juntos hemos creado una familia. No es cambiar de repente tu ambiente y conocer gente que te dice lo bueno que eres. Sigo con mi grupo de amigos de toda la vida. Pucho, es el representante y es amigo desde el colegio y con él y con Antón montamos nuestra propia discográfica, 'Voltereta Records'. Si en algún momento se nos fuese la olla ya está el de al lado para decirte: "Tranquilo, bájate".

- ¿Y en casa qué te dicen cuando ven todo el éxito que tienes?

WB: Están encantados. Tenemos que dejar de creer que triunfar en la vida es hacer ciertas cosas. De pequeño sí, tienes que estudiar y tal, pero no puedes cortarle las alas a una persona.

- ¿Son vuestras madres entonces vuestras mayores fans?

WB: Sí, hombre, sí.

- Andrés de Dvicio nos comentaba en su momento que los inicios son difíciles y que cuando tu familia no viene del mundo de la música cuesta que entiendan que quieras dedicarte a esto y que es algo de loquitos.

WB: ..."Aquí solo triunfan tres", "se comen los mocos"...

- ¿Eso os han dicho en casa en algún momento?

WB: A mí sí.

- ¿Tú llegas a casa y qué te dicen?

WB: Mis padres están muy orgullosos. Muy contentos, sobre todo porque a ellos les gustan mis canciones. ¡A mi abuela le gustan mis canciones!, y no porque sea mi abuela porque antes tenía otro grupo y no le gustaban esas canciones y me lo decía. El ver a tanta gente. Un día no pude ir a una capea con los de mi curso y me mandaron un vídeo cantando una canción de taburete* Todo eso también está muy bien.