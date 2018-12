María Pombo la lía en las redes por defender a los hombres después el asesinato de Laura Luelmo

La influencer María Pombo (22) recibió una gran cantidad de críticas por publicar una alegato en defensa de los hombres tras el asesinato de Laura Luelmo, la maestra de Huelva: "Gracias, uno por uno, a los hombres que te protegen", ha escrito.

María Pombo compartió una imagen en Instagram con el texto de la polémica escrito: "Gracias, uno por uno, a los hombres que te protegen, te ayudan, te respetan, te cuidan. Los que no te dañan. El asesino no es un hombre, es un asesino. El violador no es un hombre, es un violador. Porque los hombres son, al igual que las mujeres, maravillosos".

A raíz de ello, la influencer recibió una gran cantidad de críticas ("Yo no necesito un hombre que me proteja", ha dicho una usuaria) y se vio obligada a publicar un comunicado en redes para matizar sus palabras: "Me da rabia leer mensajes durante todo el día en los que dais a entender que defiendo a un violador... Soy la primera que quiere que pague por lo que ha hecho y OJALÁ no volviera a pasar nunca, ojalá no tener miedo de andar sola en ciertos lugares", ha dicho enfadada. "Ojalá estos 'hombres' hubieran sido educados de otra forma y sí, yo de camino a casa quiero ser libre no valiente. Y me gustaría no tener por qué sentirme protegida por un hombre".

Tras aclarar la polémica, la influencer desveló que ella también ha sufrido agresiones por parte de desconocidos, una experiencia absolutamente traumática para ella: "Estas son las marcas de la mano de un hombre, afortunadamente se quedaron solo en un susto gracias a la ayuda de gente buena que supo reaccionar al ver la situación". Pombo zanjó el tema: "Yo sí quiero que la buena gente combata a la mala".