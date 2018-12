Concha García Zaera, la abuela experta en Paint que ha conquistado a Disney con sus dibujos

Comenzó a dibujar en Paint porque sus hijos le regalaron un ordenador para vencer el aburrimiento y se ha convertido en una de las artistas más seguidas de Instagram. A sus 88 años, Concha García Zaera arrasa en las redes sociales y más de 178.000 seguidores disfrutan con sus obras de arte. Tal es su éxito que Disney le encargó hace unos días un dibujo para promocionar su nueva película, El regreso de Mary Poppins.

Concha, por supuesto, cumplió y pintó en Paint un retrato de la protagonista del filme, Emily Blunt. El resultado es tan asombroso que la propia compañía lo ha compartido en Twitter: "Con motivo del estreno de El Regreso de Mary Poppins, la entrañable artista Concha García Zaera rinde homenaje en su perfil de IG con su particular versión del póster hecho en Paint. ¡Una obra de arte prácticamente perfecta en todo! Si te ha gustado, 21 de diciembre en cines", rezaba el tuit.

Con motivo del estreno de #ElRegresoDeMaryPoppins, la entrañable artista conchagzaera rinde homenaje en su perfil de IG con su particular versión del póster hecho en Paint. ¡Una obra de arte prácticamente perfecta en todo! ?? si te ha gustado. 21 de diciembre en cines pic.twitter.com/jsw38eD0lF — Disney España (@DisneySpain) 16 de diciembre de 2018

La artista digital, encantada con el reconocimiento, ha agradecido a Disney la confianza que han puesto en ella: "Ha sido un gran honor que Disney haya querido contar conmigo para comunicar el estreno (...) Estoy deseando verla, siempre me ha encantado", decía en Instagram ante el aplauso y los halagos de sus fans, cuyo número crece cada día.

Además de ser una gran artista 2.0, la dibujante valenciana es humilde y reconoce: "No tengo nada de imaginación", dice a EFE. La anciana confiesa que se inspira en las cosas que ve en su día a día y, de hecho, lo que más dibuja son paisajes y animales.

La afición de Concha por la pintura viene de lejos. Primero con lapicero y en un bloc, después al óleo y ahora con Paint. "En casa me aburría soberanamente y como me quejaba mis hijos me compraron un ordenador", desvela. En un primer momento lo utilizaba para escribir, pero un día se puso a dibujar "una tontería, una casita y unas nubes" y así hasta llegar al éxito, en un camino complicado y para el que es necesaria la paciencia: "Hay que guardar muy a menudo porque a veces, después de días con un dibujo, se me ha borrado", sentencia esta valenciana que hace historia con el Paint.