El ex comisario Villarejo despedirá el 2018 entre cordero y profiteroles

El ex comisario Villarejo (67), que este jueves ha denunciado sufrir torturas y un trato degradante en la prisión de Estremera, se enfrenta a sus segundas navidades entre rejas. Allí podrá disfrutar de unos menús diseñados especialmente para estos días que incluyen profiteroles de nata, un clásico en este centro.

El ex comisario Villarejo está internado en el módulo especial destinado a los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con delitos y disfrutará, como el resto de presos, de una cena de Nochebuena de lo más apetecible: sopa de mariscos o verdura y entrecot a la plancha con patatas panaderas. Al día siguiente, un almuerzo de Navidad compuesto por ensaladilla rusa de primero y bienmesabe (cazón en adobo) con pimiento rojo asado o pollo empanado como segundo plato. De postre, profiteroles de nata, flan de huevo y turrones.

El día 31 de diciembre, el ex agente despedirá el 2018 con un consomé de ternera, pierna de cordero asado con ensalada de pimientos rojos y natillas de chocolate, más un surtido de turrones y las clásicas uvas. El primer almuerzo del 2019 será salpicón de marisco, redondo de ternera en salsa con patatas fritas y fruta en almíbar, tal y como ha desvelado El Independiente, que también ha publicado cuál será el menú navideño de otros presos famosos, Bárcenas y Rato, en Soto del Real.

Villarejo, protagonista de audios tan populares como los de Corinna, Cospedal o Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, no está viviendo sus mejores días dentro de prisión. Este jueves ha denunciado estar recibiendo un trato degradante y hasta torturas. Según ha informado Europa Press, el jubilado teme por su "integridad física y moral" y afirma sufrir "tortura psicológica" por parte de funcionarios de prisiones: "Me he sentido agredido, vulnerable, consciente de que en cualquier momento podía ser atacado físicamente por sujetos grandes, jóvenes, aparentemente fuertes, y en un espacio muy pequeño y cerrado", ha escrito en la denuncia.

El que fuera agente secreto de la Secretaría de Estado de Interior ingresó en prisión preventiva y sin fianza en noviembre de 2017 por su implicación en los casos Nicolás, Pintor y Tándem, que investiga supuestos delitos de blanqueo y extorsión, entre otros. Villarejo se encuentra en Estremera, Madrid, donde hasta hace poco compartía patio con Oriol Junqueras, líder de ERC, ahora en la prisión de Lledoners.