El menú navideño y carcelario de Luis Bárcenas y Rodrigo Rato: sopa, cordero y solomillo

La cárcel de Soto del Real ya se prepara para las fiestas de Navidad y dos de sus presos más populares, el ex presidente del gobierno y el ex tesorero del PP compartirán cena de Nochebuena y Nochevieja en el módulo 10 de la prisión. Rodrigo Rato (69) y Luis Bárcenas (62) degustarán un menú que no tiene nada que envidiar al de cualquier restaurante: fideuá, sopa de estrellitas, pierna de cordero y solomillo, entre otras cosas.

Tal y como ha publicado El Independiente, la prisión Soto del Real ha preparado dos menús distintos para los días 24 y 31. En Nochebuena, Rato y Bárcenas cenarán tallos de espárragos con mayonesa, filete de lenguado en salsa de guisantes y yogur de sabores. Además, no comerán los restos el día 25, como la mayoría de las familias españolas, sino que celebrarán Navidad con empanada de atún, fideuá con verduras y ración de pierna de cordero al horno con patatas fritas. De postre, natillas de chocolate.

El menú para Nochevieja tampoco está nada mal: sopa de estrellitas con pollo troceado y huevo cocido, una porción de empanada de atún y dos rollitos de primavera como entremeses, entrecot de ternera con patatas fritas y a elegir entre yogur, arroz con leche o bolsita con 12 uvas. El Año Nuevo lo estrenarán con una comida a base de flamenquines de pollo, calabacín rebozado, tallos de espárragos con mayonesa, solomillo de cerdo y, de postre, yogurt y dulces de Navidad.

La prisión, además, ha elaborado también menús especiales para reclusos con restricciones alimenticias (diabéticos, intolerantes a lactosa...) y también vegetarianos.

Acostumbrados a la buena mesa de DiverXo, Café Saigón o El Landó, entre otros muchos de los restaurantes a los que solían acudir Rato y Bárcenas antes de su ingreso en prisión, quizás el menú navideño de Soto del Real se les quede corto. Para Rato, ex presidente de Bankia, condenado a cuatro años y medio por el caso de las Tarjetas Black, son las primeras Navidades que pasa en prisión, a la que ingresó el pasado mes de octubre, mientras que para Bárcenas, el ex tesorero del PP, en la cárcel desde el pasado mes de mayo condenado a 33 años de prisión por su implicación en la trama Gürtel, son ya las terceras, pues había pasado una temporada previa antes de que su familia pagara los 200.000 euros de la fianza impuesta por el juez.