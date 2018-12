Chiquetete deja una deuda de 100.000 euros tras su muerte

El cantante Antonio Cortés, más conocido como Chiquetete, murió en la madrugada del pasado sábado. El artista sevillano dejaba tras de sí una vida intensa y marcada por las polémicas que rodearon a su relación con Raquel Bollo, quien le denunció por malos tratos y, en otra ocasión, le reclamó dinero en los juzgados.

Fue en 2014 cuando Bollo, ex mujer de Chiquetete y madre de dos de sus cinco hijos, Manuel y Alma, le solicitó la pensión de sus retoños. El artista llevaba sin pasarle la manutención desde el año 2007, tal y como aseguraba Raquel.

Por este motivo, la deuda de Chiquetete con su ex esposa ascendía hasta 100.000 euros, según la propia tertuliana ha desvelado esta misma semana en Sálvame. El hijo mayor de Raquel, no obstante, renunció a su parte, no así la hija menor. El artista aseguró en vida que no podía hacer frente al pago de dicha cantidad porque su economía no se lo permitía.

Una vez fallecido, Raquel ya ha anunciado que no luchará por la herencia de Chiquetete. Ella solo pretende apoyar a sus hijos en las decisiones que tomen: "Ellos son mayores. Les apoyaré en lo que hagan. Creo que sus hermanos mayores, sí tienen la suerte de poder coger algo de esos objetos, pienso que sí les van a dar algo", ha declarado.

En lo que se refiere a la herencia, lo cierto es que el que fuera uno de los artistas que más discos vendió en el último tercio del siglo XX solo cuenta con una propiedad, una casa que se quedó cuando su madre falleció. Se trata de la misma propiedad en la que ha vivido hasta ahora Carmen Gahona.

Esta vivienda corresponde a los cinco hijos de Chiquetete. Los dos que tuvo con Bollo y los otros tres que nacieron de su relación con su primera mujer, la bailadora Amparo Cazalla Mora, y que responden a los nombres de Fran, Antonio y Rocío