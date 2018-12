Vladimir Putin y sus calendarios sexys para 2019 se ponen de moda en Japón

Como viene siendo tradicional por estas fechas, el protagonista del calendario más vendido para 2019 es el del presidente de Rusia. La novedad es que este año Putin es número uno en ventas en Japón, donde arrasa sumergiéndose con el torso desnudo en aguas heladas o practicando deportes, entre otras poses donde se glorifica su figura. Amazon vende los calendarios por si alguien está interesado.

Loft, una especie de Corte Inglés japonés, desvela que los calendarios con las imágenes del mandatario ruso se venden como pan caliente y se han colocado en el Top One de esta navidades. El hombre más poderoso del mundo (junto a sus homólogos chino y norteamericano) vende a sus 66 años más que los bomberos más HOT de Australia, según informa The Guardian. Parece que la clave del éxito de Vladimir reside en un grupo de adolescentes japonesas llamadas fans de Putin, que han puesto de moda el encanto del ex agente de la KGB.