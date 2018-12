Meghan Markle luce tripita y habla por primera vez de su embarazo

Meghan Markle ha visitado en la mañana de este martes la residencia de ancianos Royal Variety, en Twickenham, al suroeste de Londres. La duquesa de Sussex, sin la compañía de su esposo, ha presumido de barriguita y ha hablado sobre su embarazo tras sentir una patadita de su bebé.

"Me siento muy bien", decía la mujer del príncipe Harry al ser preguntada acerca de cómo lleva el periodo de gestación. La duquesa sintió un golpe de su bebé y la mujer que charlaba con ella se quiso interesar por su estado, como se aprecia en el vídeo publicado por la periodista Rebecca English.

A quick touch of her baby bump and Meghan says she is feeling 'very good'. pic.twitter.com/tvZkbnqXCW