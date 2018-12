Manuel Cortés se despide de Chiquetete entre lágrimas: "No fue un gran padre, pero fue mi padre"

Destrozado, Manuel Cortés ha querido despedirse de su padre, Chiquetete, tras acudir al entierro este lunes acompañado por su primo, Kiko Rivera. "Habrá mucha gente que no lo entenderá, pero me he acercado a la iglesia porque lo he sentido y quería despedirme de él", ha dicho entre lágrimas. "Era mi padre, no pudo ser y me quedé con esa espinita dentro".

Manuel es el primero de los hijos que tuvo Chiquetete con Raquel Bollo y cuya relación se truncó después de la separación de sus padres y la acusación de malos tratos por parte de su madre. Ahora, sin embargo, padre e hijo tenían un leve acercamiento: "Se ha ido un gran artista, conmigo no fue un gran padre, pero fue mi padre, que Dios lo tenga en su gloria", ha dicho en Sálvame. "Se me ha ido mi padre, aunque no tuviera relación con él, era mi padre. Él no se acercó a mí y eso se lo ha llevado con él, él sabrá por qué lo hizo".

Además, Manuel ha querido agradecer el trato cariñoso que ha recibido en el entierro por parte de Gahona y sus hermanos mayores: "Quería dar las gracias a sus tres hijos mayores que me han dado el sitio que me correspondía, a su lado, y no sabía si sería posible". Y es que, tal y como él mismo ha contado, se ha sentado en un banco al final de la iglesia y Gahona, al enterarse, ha ido a por él: "Tu sitio es en primera fila, con la familia", le ha dicho.

Manuel también se ha acordado de su madre, Raquel Bollo: "Quiero agradecer a mi madre por entender mi dolor, su posición tampoco es fácil".