Pilar Eyre asegura que el rey Juan Carlos "tiene un problema sexual"

La periodista Pilar Eyre ha concedido una entrevista para hablar de sexualidad y cortejo, y ha dejado una de esas sorprendentes revelaciones que no dejan a nadie indiferente. Según la escritora, el rey Juan Carlos "tiene un problema sexual que puede tratarse médicamente".

Eyre ha asegurado a El Español que el emérito es el gran amante de España: "Claramente, más que Julio Iglesias", decía la periodista, quien desvelaba el arte seductor del monarca: "La erótica del poder. Eso existe desde siempre: los hombres poderosos siempre han tenido ese atractivo suplementario para muchas mujeres. Lo cuentan algunos amigos del rey, que él sólo tenía que señalar con el dedo a las mujeres que quería. De todo tipo: de la aristocracia, empresarias, mujeres jóvenes, mayores el problema era elegir, porque, como decían ellos, 'se le ofrecían todas', que vaya frase machista, por cierto. A los Borbones les encantan las mujeres, les encanta el sexo y practicarlo. Son así: los padres, los abuelos".

Poco después, Eyre soltaba la bomba: "Si te diré lo que me contó un señor en un charla que di en Sevilla sobre mi último libro, Carmen, la rebelde. Entre el público habría un hombre que era Borbón, pariente del rey, y que me explicó que el gran problema que tenía él era el mismo que tenía don Juan Carlos, un problema casi de tipo médico y me dijo que había tenido que tratarse con ese problema", contaba Pilar, que prefería no decir el problema : "Es un problema que requiere tratamiento. 'Mi tío', me dijo, 'tiene el mismo problema que yo'. Y me contó que él se había tratado en una clínica".

Preguntada por la periodista de si se trataba de "impotencia sexual", ella ni confirmaba ni desmentía: "Ponlo como quieras no me quiero meter en un lío ni meterte en un lío a ti tampoco".

Y si el rey emérito es el gran amante, para Eyre la gran amante es Isabel Preysler: "Ha tenido una carrera sentimental de pata negra. Hombres inteligentes y no tan ricos, ¿eh?, porque la mayoría de las veces ella era más rica que ellos. Donde ha puesto el ojo, ha puesto la bala. Es una mujer seductora. La mujer más seductora de mi generación", explicaba.

En su opinión, su encanto reside en la fascinación que produce el misterio: "Es una mujer fascinante porque es misteriosa. El misterio oriental atrae mucho a los hombres. Es una mezcla de vulnerabilidad, fragilidad, feminidad es una mujer que escucha muy bien y que les hace sentir como si ellos fueran los reyes de la Creación. Los mima. Una vez la entrevisté, cuando ella estaba con Miguel Boyer. Estábamos en su casa y yo hablaba con ella. Miguel estaba en una butaca así, más lejos, y no se enteraba de la conversación. Entonces ella me dijo 'los dos salimos muy poco, porque somos muy felices'. Y entonces Isabel se dirigió a él y le dijo en voz alta: 'Le estoy contando a Pilar que somos muy felices', y él levantó la vista ¡con tal mirada de arrobamiento ! Y dijo: 'Sí. Lo somos. Somos muy felices, cuéntaselo todo'. Yo pensé que quería que alguien me mirase así. Y eso que llevaban ya años juntos, que tenían la niña y todo", declaraba antes de sentenciar: "Si Isabel Preysler montase una academia de seducción, lo petaría. Es una gran maestra. Se apuntaría mucha gente".