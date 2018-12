Muere el cantante Chiquetete a los 70 años, ex de Raquel Bollo y primo de Isabel Pantoja

El cantante Antonio Cortés, Chiquetete, ha muerto en la madrugada del sábado tras complicaciones coronarias, según confirman a Informalia fuentes de la familia. La triste noticia llega tras los graves problemas de salud que arrastraba al artista y de los que estaba siendo tratado en los últimos días. Antonio José Cortés Pantoja, conocido artísticamente como Chiquetete, era primo hermano de las también cantantes Isabel Pantoja y Sylvia Pantoja

Chiquetete contaba con una extensa trayectoria en el terreno musical. Pero también en el mundo del corazón. Su boda eclesiástica con Amparo Cazalla, y su posterior enlace civil con Raquel Bollo le hicieron habitual de las evistas y programas rosas. En los últimos años mantenía una relación complicada con Carmen Gahona, de la que se había separado recientemente.

Antonio José Cortés Pantoja era hijo de Manuela Pantoja Cortés, nació en Algeciras, en el seno de una familia gitana, aunque pronto mudaron su residencia a Sevilla cuando contaba con 8 años. Con 12 años se inició en el mundo artístico formando parte del conjunto Los algecireños (posteriormente llamado Los Gitanillos del Tardón) junto a Manuel Molina Jiménez y Manolo Domínguez "El Rubio". En ese momento adoptó el nombre artístico de su tío materno, y padre de la también artista Isabel Pantoja, Juan Pantoja Cortés que había formado un trío flamenco llamado Trío de los gaditanos junto a Florencio Ruiz Lara y Manuel Molina El Encajero y que a su vez había tomado el nombre artístico de su padre Pipoño de Jerez, posteriormente conocido como El chiquetete de Jerez debido a que una vecina de la localidad y natural de Alicante comenzó a llamarle xiquet (niño).

Alternando su carrera con el trío con actuaciones en diferentes festivales en 1976, obtuvo el Premio Mairena del Alcor. Tras ello inició su carrera en solitario con la grabación del LP Triana despierta junto a Paco Cepero y Enrique de Melchor.

Durante unos años continúa como cantaor flamenco hasta que en 1980 con su LP Altozano da un giro a su carrera y se adentra en un género de balada romántica con influencia flamenca.2? El segundo LP de esta etapa, Tú y yo, de 1981, contenía todavía ritmos tradicionales como bulerías, fandangos o soleares. En 1988 lanzaba Sevilla sin tu amor, que contenía uno de sus mayores éxitos: la sevillana A la Puerta de Toledo. Un año más tarde publica Canalla, con temas compuestos por Juan Pardo, que sin embargo no alcanzó una gran repercusión comercial.

En la década de los noventa llegó a publicar tres LP, aunque su carrera inició un cierto declive, pues no repetiría los éxitos alcanzados en décadas anteriores.

Tras un tiempo retirado, en 2004 publicó Como la marea, bajo la producción musical de su hijo Fran Cortés. Este hijo, junto con el mayor, Antonio, y una hija, Rocío, son los tres habidos en su matrimonio con su primera esposa, la bailaora Amparo Cazalla Mora.

El 5 de enero de 2018, Chiquetete protagonizó un incidente cuando representaba al rey mago Gaspar en Carmona. Al comenzar la visita al colegio de las Hermanas de la Cruz, se quitó la barba y la corona porque le molestaban. Pero durante el discurso fue más lejos y soltó, ante un auditorio lleno de niñas: "Yo soy cantante, yo soy Chiquetete".

Chiquetete nunca superó la pérdida de su madre, en 2014, a la que estaba muy unido. Sus fans recordarán aquella copla que le dedicó, "Mi madre Manuela", con letra del también fallecido Ignacio Román y música del gran guitarrista Paco Cepero, el celebrado guitarrista, el tándem que convirtió a Chiquetete en un gran artista de la llamada canción aflamencada.

"Todo lo que soy se lo debo a mi madre, con quien tantos años he vivido. Los dos solos. Porque mi padre nos abandonó. Mi madre me contó que al casarse se fueron a una pensión. Y de pronto, desapareció. Sí que llegué a conocerlo, pero apenas nos hablamos. Siempre, siempre mi vida ha estado ligada a mi madre. Quien para sacar adelante la casa se iba vendiendo ropa por los pueblos; sábanas, toallas, combinaciones Fui un niño solitario, sin apenas amigos. Pero he de confesar que no me faltó nada de lo imprescindible. Mientras los niños de mi barrio merendaban pan con una onza de chocolate mi madre me daba a mí una barra con jamón", declaraba en un programna de televisión.

Chiquete no estudió apenas. Con doce años ya había formado un trío, Los Algecireños, que luego pasaron a denominarse Los Gitanillos del Tardón. Antonio Cortés se llamaba Chiquete por el padre de Isabel, que se apodaba Chiquetete, y era su tío.

Antonio, varios años mayor que su prima isabel, la ayudó cuando ella era una quinceañera, y la llevó a una sala de fiestas de una playa mallorquina, que es donde empezó a actuar quien entonces se anunciaba simplemente como Maribel, o María Isabel. Como todo el mundo el sabe, Chiquetete y su prima Isabel Pantoja tuvieron No se ha sabido a ciencia cierta el porqué de su distanciamiento y Antonio se ha llevado a la tumba su versión.

Antes de ser cantaor un abuelo de Antonio lo metió a tornero: "Pero yo me moría allí, me entraba claustrofobia en el taller". Y entonces ya se juramentó que se dedicaría al cante. Iba a galas-homenaje a Manolo Caracol, a Marifé de Triana, o a concursos de radio donde ganaba y cobraba cincuenta duros y una botella de gaseosa. Su debut en el "tablao" Los Gallos, del barrio sevillano de Santa Cruz fue un peldaño importante en su biografía. Allí lo escuchó un judío americano que buscaba gente para llevarla a cantar a la base de Guantánamo. Y Chiquetete se fue a cantarles a los norteamericanos cosas flamencas. "Dábamos tres pases, música de Falla y Turina, baile, y luego cuadro flamenco con caracoles y rumbas". Eso era en el año 1968. Pero aún le esperaban años para triunfar. Porque, me contaba esto: "He vivido tanto por esas ventas de los caminos, en esos cuartos donde se divertían unos señoritos que luego, borrachos ya, no me querían pagar ".

Chiquetete hizo fortuna con sus discos y sus conciertos, pero era un manirroto. Fue despilfarrando lo que ganó "entre juergas y mandanga", según el reconocía. Cayó bajo el influjo terrible de las drogas que lo llevaron casi a la ruina. Y al desastre familiar.

Padre de tres hijos, fracasado en sus relaciones sentimentales, sumido en un pozo del que poco a poco fue saliendo, reemprendió su nueva vida. Volvió a cantar pero las consecuencias de sus malos hábitos se han manifestado del peor modo y ha muerto con solo 70 años.