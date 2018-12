Isabel Sartorius ya no trabaja para César Alierta pero es su novia oficial: ¿siguiente paso?

La que fuera primera novia conocida de Felipe de Borbón y Grecia ya puede considerarse pareja oficial y con todas las letras de César Alierta, expresidente de Telefónica. De las muchas maneras que tenemos en España de verificar el nivel de formalidad de una relación con relevancia en la crónica social, hay hay una tan certera como la infalibilidad del Papa de Roma: que lo diga la revista Hola. Y más si la dama en cuestión pertenece al grupo de estilistas, coachs, blogueras o amigas de la prestigiosa publicación, como es el caso de la hija de Vicente Sartorius Cabeza de Vaca e Isabel Zorraquín.

Pues bien, este 14 de diciembre, la versión digital del semanario santificaba con un contundente titular el noviazgo: "Isabel Sartorius y César Alierta, un año de discreta y consolidada relación", rezaba la noticia difundida por fin en la revista, dando así carta de oficialidad al romance que dio a conocer el periodista Eduardo Verbo hace algo más de un año. En la información se recogen también algunas novedades sobre el empresario aragonés y su pareja, difundidas hace semanas, como que Isabel Sartorius se ha mudado a un piso cercano al que vivía hasta hace poco, en en madrileño barrio de Chamberí. Si bien en Informalia contábamos la cosa en un tono mucho más prosaico, la revista no dice nada de si el alquiler del inmueble lo abona directa o indirectamente su novio, aunque sí explica que el piso ha pasado a ser un pisazo porque la hija de Isabel vuelve a casa tras estudiar en Estados Unidos. No obstante, la revista dice que Isabel vivirá sola, curiosa contradicción. O sea, el piso es más grande porque vuelve su hija, pero Isabel vivirá sola. Tal vez se refieran a que vivirá sin César Alierta.

La hija Javier Fitz-James Stuart Soto, conde de Montalvo, fue enchufada como meritoria en la película Todos lo saben, protagonizada por Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín y dirigida por el iraní Asghar Farhadi. Mencía, que ha terminado este año sus estudios de Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown de Estados Unidos, como su madre y Felipe de Borbón, fue impuesta por Álvaro Longoria, dueño de Morena Films, la productora de la cinta, amigo de la familia.

En efecto, es el regreso de Mencía, de 21 años, lo que explicaría que las dimensiones de la nueva residencia de Isabel sean mayores. Nada dice la revista sobre si la pareja de Sartorius, que tiene mucho dinero, es el paganini del apartamento, o si ha querido marcarse ese detalle de generosidad con la persona a la que ama, para tenerla como la reina que nunca fue. Vamos, como si quiere bañarse en leche de burra.

Porque, con trono o sin él, Isabel es la Cleopatra de 53 años que corona con su laurel el corazón del César zaragozano, a quien el amor vuelve a sonreír a sus 73 años, después de perder en 2015 a la mujer de su vida, con quien compartió medio siglo de matrimonio.

Dice no obstante la revista que Isabel Sartorius trabaja a la fundación Profuturo, presidida por Alierta y en la que la que se supone que la coach llevaba a cabo proyectos para África con niños y adolescentes desfavorecidos. Isabel trabajó durante un año para la Fundación Telefónica como consultora externa, donde participaba activamente en las labores solidarias que desarrolla la organización no lucrativa promovida por el aragonés. Si bien trabajadores que colaboran con la Fundación comentaban que Isabel cobraba un sueldo que rondaba los 20.000 euros al mes, una portavoz de la entidad lo ha desmentido a Informalia. También han confirmado que Isabel Sartorius no está vinculada ya con la Fundación, desde mayo. Preguntados por qué después de un año Sartorius dejó de trabajar allí, no han dado ninguna explicación. Isabel y Alierta vivieron sus propias memorias de África en uno de estos viajes solidarios pero ella no sigue en la brecha.

La pregunta es, una vez santificado el noviazgo en la revista Hola entre César Alierta e Isabel Sartorius, ¿debemos esperar un paso más en esa relación?