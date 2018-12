Gil Silgado denuncia a María Jesús Ruiz por decir que él va a por ella: "Se le tenía que caer la cara de vergüenza"

Las últimas 48 horas están siendo de infarto para María Jesús Ruiz (35): después de confesar que se escapó con Gil Silgado (65) a Lisboa e intimó con él para "tenerlo de su parte", el empresario ha interpuesto una demanda contra ella por decir cosas como que "ese león a malas, es horroroso" o "ahora lo tengo más en contra que nunca y va a por mí".

Todo sucedió este jueves, cuando el programa Sálvame mostró unas imágenes de María Jesús Ruiz y Gil Silgado en Lisboa. Ella no pudo negar la evidencia (aunque lo había hecho unos días antes) y confesó que lo había utilizado para entrar con él en Gran Hermano Parejas: "Yo fui con la intención de camelármelo. De intentar que él se sintiera cómodo. Él siempre quiere volver conmigo. Entonces como él está tan obsesionado conmigo pues yo fui para intentar a utilizarlo. Pues sí. Está mal. Pues sí", dijo ella.

La estrategia de la modelo no salió como ella esperaba y se derrumbó en directo: "Yo accedí a pasar con él dos días y accedí a estar en una situación muy cercano porque quiero tenerlo de mi lado porque ese león a malas, es horroroso. Solo él y su entorno cercano sabe de lo que es capaz. Te estoy diciendo la verdad. Quisiera tenerlo de mi lado. Pero ahora lo tengo más en contra que nunca. Y va a por mí". Hecha un mar de lágrimas, María Jesús confesó que llegó a intimar con él durante esa escapada.

Por su parte, Gil Silgado intervino en el programa para mostrar su asombro por lo todo lo sucedido: "Se le debería caer la cara de vergüenza diciendo lo que está diciendo ahí. Me parece bochornoso lo que estás diciendo. No me esperaba esto de ti". Y advirtió: "Mi abogado y yo vamos a ir a comisaria para denunciar a María Jesus Ruiz. Yo tengo mensajes y whatsapps de ella y si no rectifica esto inmediatamente, voy a llevarlo todo a televisión". Además, el empresario aseguró que fue él quien cuidó a María Jesús Ruiz durante su post-operatorio: "Me pasé diez días con ella cuidándola, lavándola con el cariño más grande del mundo. No me esperaba esto de ella".

Este viernes ha hecho efectiva su advertencia y ha interpuesto una denuncia. A las puertas de la comisaría ha asegurado que se encuentra "mal y muy decepcionado".