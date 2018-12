Coki Prieto, ex mujer del novio de Alba Díaz, estalla: "Que él haga lo que quiera con su vida"

Coki Prieto se ha convertido, en contra de sus deseos, en una de las mujeres más buscadas de nuestro país. La ex mujer de Javier Calle, actual novio de Alba Díaz, es la protagonista inesperada de este triángulo amoroso protagonizado por la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés.

La relación sentimental entre Javier Calle y Alba Díaz saltó a los medios el pasado miércoles gracias a unas imágenes de ambos besándose apasionadamente en el interior de un coche. Él es un conocido empresario de la noche marbellí que se había casado hace poco más de un año con Coki Prieto Pareja Obregón, una de las amigas de Alba.

Este viernes Coki, cansada de toda esta exposición pública, ha mandando un comunicado a Hola pidiendo respeto y asegurando que jamás hablará mal de su ex pareja ni de la hija de 'El Cordobés': "Javier es, en el fondo, una excelentísima persona y a su familia le guardo mucho cariño. Jamás hablaré mal sobre el que ha sido mi marido, así que pido a los medios de comunicación que cesen en su intento de que lo haga. Sobre la nueva pareja de Javier no pienso pronunciarme, porque no sería correcto".

Además, Coki ha explicado que el divorcio se oficializó el 22 de noviembre y que su ex es un hombre libre "que puede hacer lo que quiera con su vida. Le deseo todo lo mejor, de corazón". También ha dicho que el interés que ha despertado su divorcio ha afectado a su vida privada y profesional: "Yo no soy un personaje público y tampoco quiero serlo. Este interés mediático en mi persona está afectando a mi vida personal y profesional, por eso pido por favor a los medios de comunicación que no sigan intentando ponerse en contacto conmigo o con otros miembros de mi familia o amigos, ya que no voy a hablar sobre este asunto".

En el comunicado termina dando las gracias a todos aquellos que le han mostrado su apoyo durante estas semanas difíciles, como sus amigos, que han señalado públicamente a Alba Díaz como la culpable del divorcio. La joven ha eliminado su página de Instagram.