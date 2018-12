Lolita Flores estalla contra un medio que le atribuye una fortuna de 190 millones de euros

Lolita Flores (60) ha estallado contra una información que le atribuía una fortuna de 215 millones de dólares, esto es, 190 millones de euros, y desde la cual se decía que era una "empresaria en toda regla" con "varios restaurantes". La cantante ha arremetido con dureza contra la web Ninja Journalist y ha asegurado que va a denunciar a los que han publicado la noticia.

"Me parece demencial, de denuncia, que digan que soy algo que no soy y que tengo algo que no tengo", ha comenzado diciendo la propia Lolita. "Lo voy a hacer públicamente mañana en rueda de prensa pero desde aquí lo digo ya, soy una curranta que vivo de alquiler a mucha honra y lleno la nevera a fuerza de trabajo y sacrificios. No sé de donde sacan estas mentiras", ha alegado.

La artista, por último, dejaba claro que va a tomar medidas legales contra el medio que lo ha publicado: "La denuncia os va a caer desde el juzgado, estoy harta de mentiras e injusticias. Así nos va, buenas tardes", ha sentenciado la hermana de Rosario Flores.