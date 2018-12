Laura Escanes, Jessica Goicoechea y Carla Barber, a tortas en las redes sociales

Dos influencers y una Miss experta en cirugía plástica son una mezcla peligrosa, pero si además una habla de los retoques de las otras la bomba estalla en menos que canta un gallo. Eso es lo que les ha pasado a Laura Escanes (22), Jessica Goicoechea (22) y Carla Barber (28). La esposa de Risto Mejide se ha enfrentado a la Miss España 2015 por haber utilizado una fotografía de Goicoechea para hablar de cirugía. Esta también ha sacado las uñas y no lo ha hecho sola: su novio, River Viiperi, ha sido el último en entrar en el conflicto.

Todo comenzó este martes, cuando Carla Barber, ex miss España y experta en cirugía estética, publicó en Instagram un montaje mostrando dos fotos de Jessica Goicoechea en clave 'antes y después'. "Esta preciosa influencer es a la que más me enseñan cuando les pregunto a mis pacientes '¿qué quieres conseguir?' Crees que Jessica Goicoechea se ha realizado algún tratamiento médico-estético?", preguntó.

La primera en contestar fue Laura Escanes: "Solo veo ganas de que la gente hable en tu foto. Nadie mejor que ella sabrá qué es lo que se ha hecho o dejado de hacer. Pero si no lo cuenta ella, ¿por qué lo cuentas tú? Creo que hay que respetar las decisiones de cada uno", dijo la esposa de Risto Mejide, que confesó hace unas semanas haberse retocado la nariz y los labios. Escanes ha salido en defensa de su amiga Goicoechea, con la que viajó a Los Ángeles hace unas semanas.

La propia protagonista de la noticia respondió poco después: "¿Labios? ¿Pómulos? ¿Ceja? ¿Nariz? ¿Tetas? Estáis comparando una niña de doce años con una mujer de 22... La manera de maquillarse, el Photoshop, diez años de diferencia entre una foto y otra...".

Una respuesta bastante ligera en comparación con la de su novio, River Viiperi. El modelo, ex de Paris Hilton, defendió a su chica con una acalorada perorata que llegó al insulto: "Qué mala es la envidia (...) Que tu seas fea y no tenga remedio ni con operaciones es una pena, pero esto es lamentable. Auténtico asco de mujer que deber ser, y no solo por fuera. Karma is a bitch".

Los seguidores de Barber se han apresurado en defender a la médica y han tildado a Viiperi de "faltón" y "maleducado".

Además, han recordado a las dos instagramers que Barber ya hizo esa comparativa del antes y el después de la cirugía estética consigo misma y defendió el uso de los retoques para verse más guapa, algo que ella misma ha llevado a cabo en multitud de ocasiones: "¿Por qué criticamos que los demás quieran cuidarse? ¿A ti no te gusta verte más guapa?", preguntó.