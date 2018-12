Chris Martin cobró un millón de euros por actuar una hora en la boda de Marta Ortega

Marta Ortega y Carlos Torretta protagonizaron hace un mes una de las bodas del año. La heredera de Inditex y su marido no escatimaron en gastos y contrataron para la fiesta que ponía el broche de oro a las celebraciones a artistas de la talla de Jamie Cullum, Chris Martin y Norah Jones.

Hasta ahora, el precio que habían desembolsado por sus servicios era un misterio, sin embargo, Pilar Eyre ha desvelado lo que pagaron los novios por la hora de actuación del vocalista de Coldplay. Según cuenta la periodista, el artista inglés se embolsó un millón de euros por unos 60 minutos de show.

Chris Martin esta noche en la fiesta de la boda de Marta Ortega y Carlos Torretta en A Coruña - España || via ig: kortajarenajon pic.twitter.com/EHufcexc8z — Coldplay Spain (@coldplayspain_) 18 de noviembre de 2018

La actuación del cantante era sin duda la más esperada de la noche, y también puede que la más cara. Chris apareció pasadas las dos de la madrugada del sábado 18 de noviembre en el escenario y se sentó al piano para interpretar el tema All I Can Think about Is You mientras Marta y Carlos abrían el baile. Después deleitó a los más de 400 invitados con sus temas más míticos. Muchos de los asistentes compartieron vídeos del momento en las redes sociales.

La contratación de Chris Martin es una prueba más impresionante nivel de la súper boda de Marta y Carlos, una celebración que se prolongó durante tres días y que algunos expertos han llegado a cifrar en unos 20 millones de euros.