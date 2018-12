Cepeda, de OT, olvida a Aitana con una joven influencer

Luis Cepeda, ex concursante de OT 2017, ha seguido el ejemplo de su ex novia, Aitana Ocaña, también ex compañera en el talent de TVE, y ha vuelto a encontrar la ilusión junto a una influencer de 19 años llamada Celia Dail. La joven y el cantante mantienen un incipiente romance que transcurre con máxima discreción, por el momento.

Ambos están dando los primeros pasos de su romance: "Está empezando a conocerse con esta chica, que es influencer", cuentan fuentes a El Español. Eso sí, el entorno de Celia ya le habría advertido sobre las consecuencias que podría acarrear enamorarse de él: "Su gente ya le ha dicho que Cepeda es como es, y que mientras estaba con Aitana estaba con otras chicas", pero a la it girl no le importa. Ella dice que "no es una chica celosa, sino bastante pasota".

Celia es una chica muy conocida en Instagram, donde casi 180.000 seguidores siguen su día a día. En la actualidad, la influencer estudia y también publica vídeos en Youtube, plataforma en la que tiene 310.248 suscriptores. Además, le gusta cantar y componer, aficiones que comparte con su nuevo novio.

De esta forma, Cepeda rehace su vida tras su mediática ruptura con Aitana, quien también comenzó hace unos meses una relación con el actor Miguel Bernardeau, el hijo de Ana Duato y uno de los protagonistas de la serie Élite.

Las dos nuevas historias de amor de Cepeda y Aitana parecen echar por tierra las ilusiones de los fans de la pareja que fantasean con una posible reconciliación, ilusiones acentuadas tras un vídeo en el que Luis cantaba un fragmento de la nueva canción de la artista, Vas a quedarte. Por lo pronto, el próximo 27 de diciembre se volverán a ver en el Palau Sant Jordi para interpretar, quizás por última vez, su famosa versión de No puedo vivir sin ti.