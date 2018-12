Miguel Ángel Silvestre, destrozado: muere su padre a los 65 años

La noticia, adelantada por Periódico Mediterráneo, es una de las peores noticias para el actor de Sin tetas no hay paraíso, que estaba muy unido a su progenitor y así lo hizo saber hace unos meses: "Estoy enamorado de mi padre". Silvestre mostraba su cariño y admiración hacia él en las redes sociales y recuperaba fotos de su infancia a su lado: "Las mejores siestas. Papá. Me acuerdo muchas veces de las siestas que hacía de pequeño después de comer apoyado en el pecho de mi padre, con sus manos tocándome la cara. Luego al despertarme me tomaba un helado y a jugar por ahí... una vida sin preocupaciones...Gracias papá por hacerme confiar en que a pesar de las adversidades, no había nada de qué preocuparse", le escribió hace unas semanas.

Miguel Ángel Silvestre hará piña en estos duros momentos con su madre y su hermana, a las que también está muy unido. Hace tan solo unos días, publicó en su perfil de Instagram una foto en la que salían los tres y escribió: "Mamá, hermana... ¡¡¡Estas navidades os pienso comer a besos!!! Muy pronto estaré en navidades cerca de mis princesas. ¡Mi madre y mi hermana!".

El actor lleva una temporada viviendo entre México y España, ya que se encuentra en pleno rodaje de la película La boda de mi mejor amigo.