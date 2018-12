Cristiano Ronaldo desmiente su boda con Georgina Rodríguez: "No está en mis planes"

La posible boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es uno de los asuntos estrella de este 2018. Algunos medios han publicado que el jugador ha hincado rodilla frente a la modelo y otros incluso hablan de una fiesta de compromiso de ambos con sus amigos madrileños. Todas estas informaciones han sido desmentidas por la propia estrella de la Juventus este mismo lunes.

El goleador luso fue fotografiado hace unas semanas a las puertas de una iglesia en Turín, lo que provocó que la prensa portuguesa publicara que estaba buscando un lugar en el que casarse con Georgina. Ronaldo ha desmentido enlace alguno y ha aclarado las imágenes durante una entrevista para La Gazzetta dello Sport.

"Todavía no. Ahora te explico todo. Voy todas las semanas a la iglesia. Todas las semanas. Soy católico y voy para agradecer a Dios todo lo que me da. No pido nada, gracias a Dios lo tengo todo, simplemente le agradezco que proteja a mi familia, a mis amigos. Cambio de iglesia todas las semanas porque en Turín puedes elegir, hay muchas. Un paparazzi me vio y pensó que me casaría. En el futuro no se si sucederá, pero ahora no está en mis planes", ha explicado.

El portugués también ha hablado de lo que significa ser Cristiano Ronaldo: "A veces mis amigos y mi familia me dicen: 'Ey, ¿sabes que eres Cristiano Ronaldo? No puedes hacer esto'. A veces lo olvido, pero es algo bueno. Si pensara que lo he ganado todo, que tengo dinero y éxito, sería perezoso y no trabajaría duro. Prefiero no saberlo, a veces es mejor olvidarse de ser Cristiano".

Su gran fama hace que la convivencia familiar sea un tanto más complicada. Sus hijos, al igual que él, tendrán que aprender a lidiar con la popularidad: "Cristiano Junior lo sabe, juega en la Juve, conoce la presión y le gusta. Sabe que papá es una estrella y es feliz. A veces me pregunta: '¿Puedo traer dos amigos italianos a casa?' Yo le digo que sí y él 'pero tienes que estar allí, porque queremos hacer una foto'. Todo esto forma parte de mi viaje como padre. Cristianinho quiere ser como yo, los otros son todavía pequeños pero pronto sentirán esta presión", ha relatado.

Por último, Cristiano ha dado la receta de su éxito: "Trato de comer sano, evitar el dulce. No bebo alcohol y creo que hay tres cosas muy importantes: dormir, comer y entrenar bien", ha sentenciado.