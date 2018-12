Fran Rivera saluda desde un bar franquista y se hace Trending Topic

El torero ha vuelto a convertirse en el protagonista de las redes sociales este lunes, unos días después de que Fran Rivera celebrara la llegada del partido ultraderechista VOX al parlamento andaluz. ¿Y qué ha hecho en esta ocasión para revolucionar Twitter? Saludar desde Casa Eladio, un bar que ensalza la figura de Francisco Franco.

El torero ha visitado el local este fin de semana y lo ha compartido con todos sus seguidores a través de las redes sociales. En el vídeo, Fran Rivera aparece feliz rodeado de imágenes de toros y ante la bandera franquista con el águila. "Imposible entrar aquí y no acordarme de todos vosotros: toros, España, viva España", dice Rivera en el vídeo mientras señala a la bandera franquista. "¡Viva España, anda que no!" termina diciendo.

No es la primera vez que este bar abulense ocupa los titulares de la prensa nacional y es que no sólo su decoración es polémica sino también su menú: huevos rotos fusilados, huevos al caudillo, chorizos rojos, callos al rojo vivo, tortilla española, chuletón nacional... Y no sólo homenajean a Franco, sino también la tauromaquia, la religión y las armas a través de fotografías y dedicatorias: "Esta casa está protegida por Dios y un arma. Entra sin invitación y conocerás a ambos".

El vídeo se ha viralizado y ha recibido cientos de críticas en apenas 24 horas.

Fran Rivera haciendo el gilipollas, todo en orden. — Han shot first (@GlutenRoyale) 10 de diciembre de 2018

Pues a mí, lo de Fran Rivera grabándose con cara de mongolo en el tugurio facha ese, me parece de lo más normal.



Lo que me habría sorprendido es que se grabara, por ejemplo, encima de una carroza el día del Orgullo con una bandera ?????????? atada al cuello. — Ruido Perro (@ruidoperro) 10 de diciembre de 2018

Fran Rivera

Ex torero

Ex de los Alba

Ex chatarrero

Fascista en activo pic.twitter.com/uLDyJ2Ailr — SuSirambo (@susirambo) 10 de diciembre de 2018

Me sorprende la insistencia de Fran Rivera en que todos sepamos que es gilipollas.

Bueno, la verdad es que nada me sorprende de semejante gilipollas. — Hartodetó (@jcyg62) 10 de diciembre de 2018

¿Ya podemos ponernos a discutir si llamamos fascista a Fran Rivera o simplemente hijolagran...? pic.twitter.com/ZKhJPbBoLi — Pasanospoco (@pasanospoco) 10 de diciembre de 2018

"Fran Rivera"



La única prueba que nos falta es verle mear en contra del viento. — Jose Solano (@Chancams) 10 de diciembre de 2018

Si Fran Rivera hubiera sido futbolista habría jugado de extremo derecha pero un pelín retrasado. — Kuchifú (@kuchifu_) 10 de diciembre de 2018

Ha salido ya llorando fran rivera con la griso diciendo que no entiende porque lo llaman facha? — ??????????DAVID SEGOVIA?????????? (@dsegoviaatienza) 10 de diciembre de 2018

Fran Rivera de casta de abuelo y madre le viene el facherío y el golferío. — cescavina rusina (@paquitabuj) 10 de diciembre de 2018