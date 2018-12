Los Clooney enseñan por primera vez el rostro de sus mellizos

Amal Clooney (40) ha mostrado el rostro de sus hijos por primera vez esta semana en Nueva York. Desde que los pequeños nacieran hace ya año y medio, el actor y la abogada se han esforzado por mantener a Alexander y a Ella lejos de los medios de comunicación hasta ahora.

George (57) y Amal Clooney han cuidado mucho su vida privada y aún más la de sus hijos, Alexander y Ella, hasta el punto de denunciar a la revista francesa Voici, la primera en publicar unas imágenes de los pequeños: "Durante la semana pasada los fotógrafos de la revista Voici escalaron nuestra valla, subieron nuestro árbol e ilegalmente tomaron fotos de nuestros niños dentro de nuestra casa. Que no se equivoquen los fotógrafos, vamos a adoptar medidas legales, porque la seguridad de nuestros hijos así lo exige", dijo entonces Amal.

Ahora los Clooney, que serán los padrinos del primer hijo de los duques de Sussex, podrían haber cambiado de opinión en cuanto a su estricta política de discreción. Hace unos días, la libanesa se dejó fotografiar con sus niños en brazos por las calles de Nueva York, algo que no había hecho hasta ahora. En las imágenes se puede apreciar que Alexander es el vivo retrato de su padre, mientras que Ella tiene rasgos de su madre.

Clooney, quien nunca imaginó que acabaría casado y con hijos, se mostró encantado por esta nueva faceta de su vida hace unos meses: "Esto es una aventura totalmente nueva para mí, pero lo he vivido con todos mis amigos, así que realmente no es tanto una sorpresa. La paternidad me ha hecho mucho más viejo. No te cambia radicalmente, pero estoy ilusionado por ver cómo van a ser estas dos personas en la vida. Estoy muy orgulloso de ser padre. Me siento honrado de ser parte de ello".