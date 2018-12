Álvaro de Marichalar, tras ser agredido en Girona: "Torra debe ser procesado por incitación al odio"

El hermano de Jaime de Marichalar se convirtió este jueves en uno de los protagonistas del día después de haber sido atacado en Girona. Un día después, él mismo ha explicado lo sucedido: "Me reconocieron, me tiraron al suelo, me insultaron y me pegaron".

Álvaro de Marichalar ha relatado en Ya es mediodía su versión de los hechos. Todo sucedió este jueves, cuando participó en una manifestación en defensa de la Constitución liderada por VOX: "Íbamos tranquilamente por la calle, nos equivocamos de ruta y nos encontramos con ellos (los separatistas). Yo no provoqué a nadie, como se ha dicho. Soy navarro, sé cuál es este ambiente y trato de evitar estos encuentros", ha dicho. "Me reconocieron, me tiraron al suelo, me insultaron y me pegaron. Dos mozos me ayudaron y me pusieron a salvo".

Radicales independentistas, los amigos de Quim Torra y Puigdemont, agreden salvajemente a Álvaro de Marichalar, quien tuvo que huir para no ser linchado.

Cataluña está en guerra, y quien no lo vea, que se lo haga mirar. pic.twitter.com/20yF6WPkHy — Estrellado (@arturelpayaso2) 6 de diciembre de 2018

El aventurero se dirigió a un centro de salud, de donde salió con un parte de lesiones, e interpuso una denuncia por la agresión: "Lo que pasó ayer fue consecuencia de la incitación al odio del presidente de Cataluña, Torra tiene que ser procesado por incitación al odio y la rebelión", ha sentenciado Marichalar.