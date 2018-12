El descuido de Kim Kardashian en su último photocall la deja con el pecho al aire

La estrella televisiva Kim Kardashian acudió este jueves al estreno del musical de Cher en Broadway con un complicado vestido que le jugó una mala pasada y dejó gran parte de su pecho al descubierto. A la mujer de Kanye West le faltaban brazos para taparse.

Kim Kardashian Suffers An Wardrobe Malfunction As She Flashes Sideboob At The Broadway Opening of The Cher Show [Photos] https://t.co/bFbiwb4tTC pic.twitter.com/cpSxBPrVIF