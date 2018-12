María Teresa Campos, a los médicos de Terelu: "¿No le puedo dar mis pechos?"

La familia Campos empieza a ver la luz al final del túnel. Hace dos meses que Terelu se sometió a una doble mastectomía con reconstrucción y su recuperación, después de numerosas complicaciones, comienza a ser positiva. Ahora su hermana, Carmen Borrego, cuenta los momentos más dramáticos del proceso: "Mi madre le dijo a los médicos '¿No le puedo dar mis pezones? ¿Mis pechos? A mí ya no me sirven para nada".

Emocionada y al borde del llanto, Borrego ha relatado en la revista Lecturas el infierno que tanto Terelu como su madre y ella misma han vivido estas semanas: "He visto a mi madre llorar sin consuelo cuando la bajaban a quirófano. Yo sufro porque es mi hermana, pero no quiero ni pensar lo que sería si fuera mi hija".

La tertuliana de Sálvame afirma que la mastectomía a la que se ha sometido su hermana es muy "cruel": "Terelu ha estado mes y medio sufriendo lo que no os podéis imaginar. He llegado a pensar que iba a perder el conocimiento por el dolor". Por este motivo, Terelu ha tenido que tomar un tratamiento a base de morfina: "Ahora el pecho lo tiene muy bien, pero psicológicamente ha terminado destruida, no quiere nada de nadie. Necesita sentirse útil y volver a ser quien era, pero lo tiene complicado porque tiene que ser muy rigurosa para recuperarse totalmente".

Pero no sólo de Terelu ha hablado Borrego. También ha desvelado que su María Teresa Campos no ha vendido su casa ("Ha estado a punto pero se le ha parado"), que su madre no atraviesa la mejor situación económica ("No tiene liquidez pero sí patrimonio y ha reducido gastos para no tener que tocarlo") y que la demanda de María, la ex empleada de su María Teresa Campos, que adelantó en exclusiva Informalia, ha sido un jarro de agua fría para todos: "Mi madre se ha llevado un palo muy gordo. Si ella quiere decir que mi madre la ha echado está en su derecho, pero esa no es la realidad".