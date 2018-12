Alberto San Juan estrena la película que no gustará a don Juan Carlos: "La pesadilla final de la monarquía española"

Justo 24 horas antes de que la Familia Real casi al completo y la Democracia española se fundan en el acto central del 40 aniversario de la Constitución, un nuevo dolor de cabeza se cierne sobre la Corona, y no se trata de las grabaciones del ex comisario Villarejo, ni de un inoportuno abrazo del Emérito con el presunto descuartizador de Estambul, ni de la princesa Corinna paseando su rubio de bote por las revistas del cotilleo; ni siquiera es porque doña Letizia y su real suegra se hayan liado a bolsazos en ninguna catedral. El nuevo dolor de cabeza es una película de Alberto San Juan (Madrid, 1968) que se titula El rey y se estrena este miércoles. Por si esto fuera poco, Willy Toledo interpreta, por ejemplo, a Jesús Hermida, que a su vez entrevista al Rey. ¿Irán a verla Felipe y Letizia?

Protagonizada por el propio San Juan, Willy Toledo y Luis Bermejo, cuenta la historia de un monarca imaginario pero llamado Juan Carlos. Y en el largometraje se preguntan si ese rey cobró millones por parte de un fondo de inversión kubaití por promover la participación de España en la Primera Guerra del Golfo, si recibe una comisión por cada barril de petroleo saudí que cobra el Estado español (desde antes de que fuera coronado rey), o si contribuyó a que las 500 familias más poderosas durante el franquismo continúen siendo básicamente las 500 familias más poderosas del país. La película va más allá y plantea que en torno al Rey se vertebra un sistema de saqueo sistemático de los presupuestos públicos en beneficio de las principales empresas privadas españolas. Con guión adaptado de la obra de teatro homónima, escrita por San Juan, la producción ha sido posible gracias al micromecenazgo: 1.200 aportaciones para llegar a los casi 50.000 euros que ha costado en total la ficción.

Calificado por los expertos como "cine de trincheras", Alberto San Juan, ya en el mundo real y sin ambages, aprovecha la promoción de la película para repetir sus reivindicaciones, como "exhumar a los más de cien mil desaparecidos del franquismo que siguen enterrados en fosas comunes, recuperar el derecho a decidir la forma de Estado, cosa que se negó al pueblo español en la transición de la dictadura a la democracia, enfrentarse al poder criminal de la gran banca y las mayores empresas privadas en España", dice sin pestañear.

"Sería fantástico que trabajos como El Rey puedan contribuir a los debates sobre esas cuestiones", asegura. Combativo con la Monarquía pero muy especialmente con el verdadero Juan Carlos, Alberto San Juan cree que "Felipe VI ha ocupado su trono porque a su padre le echaron", refiriéndose a la abdicación del junio de 2014. De Alfonso XIII recuerda "tuvo que salir por patas el 14 de abril del 31", y hasta habla de Isabel II: "La tatarabuela, lo mismo en el 68", y se pregunta: "No sé por qué tarda tanto esta familia en captar el mensaje".

Dicho esto, el actor matiza sus sentimientos hacia el emérito: "Yo no he dicho que Juan Carlos me disguste. Me disgusta profundamente la monarquía". Sobre el futuro de la institución, y en concreto de la princesa Leonor al frente del Estado, cita a Jaime Peñafiel, que "no le da a la monarquía española más ocho años".

No deja títere con cabeza:

Henry Kissinger

En la ficción de Alberto San Juan, el secretario de Estado norteamericano en los primeros años 70, con Richard Nixon de presidente de los EEUU, tiene que ver en la muerte de Carrero Blanco, asesinado por ETA el 20 de Noviembre de 1973. "Todos los datos o indicios que aparecen en la película han sido publicados. Sobre Kissinger y su papel en el asesinato de Carrero Blanco lo ha hecho Pilar Urbano, entre otras", asegura.

Dani Mateo

No le ha gustado que tuviera que disculparse: "Me dio pena que la cadena obligara al programa a disculparse. No he opinado de la disculpa de Dani Mateo. No tengo nada que criticarle, todo lo contrario, me solidarizo plenamente con él, que es un gran cómico", ha dicho San Juan.

Felipe González.

Interpretando el papel de Adolfo Suárez, en la película en presidente del Gobierno con UCD dice que el ex general golpista Alfonso Armada y Comyn montó el golpe con el conocimiento de Felipe González y del rey Juan Carlos. El actor y autor de la obra toma como referencia a la periodista Pilar Urbano, entre otros. "En un libro de conversaciones titulado El futuro no es lo que era, Juan Luis Cebrián le dice a Felipe González: 'Algún día habrá que hablar de la trama civil del 23-F, ¿no?'. También habla de las reuniones del socialista Enrique Múgica con el general Armada, previas al 23 de febrero del 81, se supone que para hablar de una moción de censura que sacara a Suárez del gobierno. "Está todo documentado", dice.