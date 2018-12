María Teresa Campos y su último disgusto: la ex empleada ya tiene representante

La presentadora no atraviesa un buen momento. Al delicado estado de salud de su hija Terelu, de la que apenas se separa, se une su batalla judicial con una ex empleada que acusa a María Teresa Campos de despido improcedente. Ahora, María ha buscado un representante de artistas para hacerse un hueco en prensa y televisión con el objetivo de ganar dinero a cambio de desvelar las intimidades familiares de la que fue su jefa.

Al parecer, la peruana se está asesorando muy bien para elegir el medio y el momento adecuado para dar su versión de los hechos, que dista mucho de la que tienen las Campos. Según María, María Teresa la llamó durante sus vacaciones en Perú para decirle que no regresara; según Campos, ella se fue a su país y no regresó. El caso es que la ex empleada exige una indemnización de 10.000 euros, algo a lo que la periodista se niega, por lo que tendrán que verse las caras en un juzgado si no llegan a un acuerdo antes.

La decisión de María, a la que consideraba casi una hija, cayó como un jarro de agua fría sobre María Teresa Campos, que estos días está completamente volcada en cuidar y acompañar a su hija. La recuperación de la doble mastectomía a la que se sometió el pasado mes de noviembre está resultando lenta y dolorosa, tanto que los médicos le han prescrito a Terelu un tratamiento a base de morfina. Sólo sale de casa para acudir al hospital, donde le realizan curas exhaustivas, y siempre lo hace acompañada de su madre o de su hermana, Carmen Borrego.