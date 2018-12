Jackie Chan confiesa su lado más oscuro: infidelidades, alcohol y malos tratos

Jackie Chan (64) se ha abierto en canal para desvelar los excesos de su vida y la parte más oscura en sus memorias. Bajo una frase que le define: "He sido un capullo total, el actor muestra que su vida dista mucho de los personajes sólidos y ejemplares que ha encarnado en algunas de sus películas.

El actor hongkonés ha explicado en el libro, que se publicará en inglés a principios de este mes, haber tenido problemas con el juego y el alcohol de joven, haber recurrido continuamente a los servicios de la prostitución e incluso haber tratado mal a su familia, según adelanta el periódico Daily Mail.

Chan cuenta que durante su juventud y después de haberse dedicado durante más de una década a las artes marciales, debido a que fue un estudiante horrible, obtuvo sus primeros empleos en el cine como doble de películas de acción: "Todos sabíamos que si algo salía mal no viviríamos para ver salir el sol el día siguiente. Así que teníamos una mentalidad a corto plazo que significaba gastarnos el dinero de forma imprudente", dice.

En las memorias, que llevarán el titulo de Never grow up, el actor revela que vivía entre fiestas, alcohol, apuestas y prostitutas. Además, menciona a una mujer en concreto con la que solía mantener relaciones sexuales muy a menudo, aunque la identifica como "número 9". "Solía conducir siempre borracho... Una vez estrellé un Porsche por la mañana y un Mercedes esa misma noche", completa.

La repentina fama que logró el actor en 1978, con tres películas como La serpiente a la sombra del águila, El maestro borracho y La hiena intrépida, le hizo perder el control incluso sobre su dinero. "Hubo un año en que pagué más de dos millones de dólares en comidas para otros, e incluso les regalaba extravagancias como relojes, coches o chaquetas de cuero hechas a medida".

En el libro también recuerda los tormentosos inicios con su esposa actual, Joan Lin, con quien vivió una relación en la más absoluta discreción hasta que en 1981 ella se quedó embarazada. Este fue el motivo por el cual tomaron la decisión de casarse. Durante el tiempo de gestación, el intérprete admite que apenas la vio: "Trabajé todo el embarazo". Además, el actor añade: "Mis amigos decían que ella podría haberse quedado embarazada a propósito para quitarme el dinero. Yo me lo creía y constantemente pensaba en maneras de ocultárselo. Era muy perverso".

Chan relata un episodio bastante oscuro con su mujer y su hijo Jaycee, quien por entonces era un bebé. En medio de una discusión con Lin, en pleno ataque de ira, cogió al niño y lo lanzó al otro lado de la habitación. Por suerte, Jaycee cayó en un sofá y no resultó herido. "Era muy egoísta y no sabía empatizar con los demás. Y era fácilmente influenciable. Pero Joan me liberó y pude emprender mi propio camino. La respeto mucho y le agradezco que se haya sacrificado tanto por mí", explica.

Chan, que en 2016 fue galardonado con el Oscar honorífico por su carrera cinematográfica, atribuye sus errores a la falta de madurez y a sus profundas inseguridades.

Por si fuera poco, en el año 1999 mantuvo una relación extra-matrimonial con la ex Miss Asia Elaine Ng, con quien tuvo a su hija Etta Ng. La modelo optó por criar sola a su hija y Jackie nunca ejerció como padre. En el libro no menciona a su hija, pero sí hace referencia al momento en que contó a su mujer e hijo su infidelidad con la modelo: "He cometido un error imperdonable y no sé cómo explicarlo, así que no lo haré". Su mujer lloró y su hijo permaneció incrédulo, pero le perdonaron. Chan reflexiona: "No he sido un buen padre ni marido, pero cumplí con mi deber con mi hijo y su madre".