Se filtra la supuesta confesión de Cristiano Ronaldo admitiendo los abusos a una maestra: "Me dijo que no"

El caso sobre la presunta violación del Cristiano Ronaldo a una joven maestra en Las Vegas ha dado un giro sorprendente. El diario alemán Der Spiegel asegura que posee una supuesta confesión del jugador en la que admite que Kathryn Mayorga se negó a mantener relaciones íntimas con él, pero no la respetó: "Me dijo que no, pero luego me agarró el pene".

El documento, fechado en septiembre de 2009, es un cuestionario que el despacho de abogados de Cristiano Ronaldo le habría enviado tras la denuncia de la maestra con el fin de recabar toda la información sobre lo sucedido. Cristiano admitiría, supuestamente, que hubo abuso: "Ella dijo que no era correcto tener relaciones sexuales, ya que nos acabábamos de conocer, pero aún así me agarró el pene". El deportista, al que se refieren como Señor X, describe cómo sucedió todo: "Ella dijo que no quería pero se puso a disposición. Se lo hice de lado, estaba acostada de lado en la cama y la penetré por detrás. Fue duro. No cambiamos de posición. Cinco o siete minutos. Tal vez ella tuvo algunos moratones cuando la agarré. Ella me dijo 'Eres estúpido, imbécil, me obligaste'. Me disculpé después".

El diario alemán Der Spiegel titula "Nuevos detalles contradicen las alegaciones de los abogados de Ronaldo" y explica que estos "confirman la sospecha de violación por parte del futbolista profesional en 2009". Y añade: "La acusación se basa en un documento según el cual Ronaldo confesó a sus abogados que violó la voluntad declarada de la estadounidense Kathryn Mayorga en un hotel de Las Vegas y tuvo sexo con ella". Además la noticia, de la que se han hecho eco medios como Daily Mail o Mirror, incluye extractos de dichos documentos.

Ronaldo 'admitted his rape accuser said no multiple times and he apologised after they had sex', leaked legal documents allege as she files a new civil action against Juventus star https://t.co/f954wfo6rA pic.twitter.com/UurmRV8h2M — MailOnline Sport (@MailSport) 1 de diciembre de 2018

Por su parte, el jugador está tranquilo. Cristiano Ronaldo negó tajantemente las acusaciones: "Todo lo que se ha publicado es falso, sólo quieren promocionarse gracias a mi nombre. Espero tranquilo el resultado de la investigación, ya que nada me pesa en la conciencia", afirmó. Quienes sí están muy afectadas son la madre y las hermanas de Cristiano Ronaldo: "Las que peor lo llevan son mi madre y mis hermanas. Están hundidas y muy cabreadas. Mi madre está inconsolable, por ella me siento peor. La opinión pública me da igual", dijo.