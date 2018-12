Pastora Soler da la cara tras cancelar un concierto en Miami por sus fotos con la hija de Raúl Castro

La cantante Pastora Soler (40) ha protagonizado una de las polémicas del fin de semana por unas fotografías junto a Mariela Castro (56), hija de Raúl Castro, durante su visita a Cuba. Las imágenes han provocado tal indignación entre la comunidad cubana asentada en Miami que la cantante se vio obligada a cancelar su concierto aquí, previsto para este sábado, y lanzar un comunicado a través de las redes sociales: "Me da mucha pena todo lo ocurrido pero ahí tenéis mi explicación".

Pastora ha contado que acudió a Cuba invitada por el colectivo LGTBI, "con el que me siento sensibilizada y me gusta siempre colaborar". En el almuerzo, que se llevó a cabo en una casa particular, coincidieron "con muchas personas a las que no conocíamos, entre ellas Mariela Castro". Y ha añadido: "Finalizado el almuerzo nos dirigimos al Teatro Real, donde estaba prevista mi actuación. Hasta ahí mi visita a Cuba".

En las imágenes que se filtraron aparecía Pastora compartiendo charla, risas y langosta con Mariela Castro, hija de Raúl Castro, ex presidente de Cuba. Ella es diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, sexóloga y activista por los derechos de los homosexuales y los derechos LGBTI en Cuba.

Pastora está muy disgustada por todo lo sucedido: "Quiero dejar muy claro que mi intervención en Cuba sólo atendió a una acción solidaria y desinteresada económicamente". Y concluye: "Pido disculpas si alguien se ha sentido molesto por algo que he hecho cuando mi única intención era lo contrario, todo mi viaje a Cuba se hizo con el corazón por el colectivo LGTBI y el pueblo cubano".