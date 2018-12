Los detalles de la boda de Alejandra Rojas y Beltrán Cavero: de la ausencia de Richard Gere al vestido español de la novia

La hija de la Condesa de Montarco y el sobrino de Esperanza Aguirre recibieron a destacadas figuras de la aristocracia en la celebración de su boda, pero no a Alejandra Silva y Richard Gere, como se había dicho en muchos medios. El protagonista de Pretty Woman y su mujer, en avanzado estado de gestación, excusaron su asistencia hacía semanas, según confirmaba a Informalia el entorno de la propia Alejandra de Rojas.

Pero lo importante es que la empresaria y el músico se casaron este sábado 1 de diciembre en la Quinta Mirabel, en Toledo, una esplendorosa propiedad del padre del novio Francisco, Javier Cavero de Carondelet y Christou. La capilla del cigarral en donde pronunciaron el "sí, quiero" es una de las capillas más bonitas de la ciudad, con pinturas al fresco del manierista Blas de Prado, de finales del siglo XVI.

La novia escogió para su vestido una creación española: de Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, diseñadores de The 2nd Skin Co. Con un cuerpo de manga larga en tweed con falda evasé de encaje y un cinturón beige, que Alejandra combinó con unos zapatos de Aquazzura. "Después de enseñarles algunas referencias de fotos antiguas de vestidos de encaje, ellos captaron a la primera lo que quería. Me hicieron unos cuatro bocetos y me encantaron sus propuestas desde le principio", dijo la novia a Telva.

Precioso el vestido de novia de Alejandra de Rojas que hemos visto gracias a Telva https://t.co/j8viwIPO1C pic.twitter.com/MeQoHmiA3S — Umparel (@Umpareldorel) 2 de diciembre de 2018

También llevó un bolso de Roger Vivier que contenía un rosario y dos fotos de su madre en el interior, un detalle con el que rinrió homenaje a Charo Palacios, fallecida hace dos años. También llevó Alejandra unos pendientes de esmeraldas y brillantes que pertenecían a su recordada progenitora.

No ha sido Elio Berhanyer el responsable de su vestido, el modista que tuvo a su madre como musa y referente, y cuya elegancia contribuyó a extender. Ella fue la modelo favorita del genial creador pero Elio, que cumple en febrero 90 años, está retirado.

La ceremonia fue casi íntima, con la presencia de familiares y amigos muy cercanos a los contrayentes, como Luis Yanguas y Gómez de la Serna y su esposa, Maud von Schreen, María Fitz-James y su hermana Clea o María Zurita, que acudió con su madre, la infanta Margarita de Borbón, y su hermano Alfonso Zurita. También estuvo Esperanza Aguirre, tía del novio y hermana de la madrina, Piedy Aguirre. Luis Medina, duque de Feria, ex novio de Alejandra, no quiso faltar en un día tan especial para quien hoy es una gran amiga.

Después de la ceremonia, que tuvo lugar por la mañana, ya con el sol caído y la noche toledana en ciernes, llegaron la mayoría de los invitados, como Tamara Falcó, Josie, Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, Eugenia Silva, Samantha Vallejo-Nágera o Naty Abascall, espectacular, elegante como siempre, con su tocado de Philips Treacy.