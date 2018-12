Makoke confirma que tuvo una relación con Brad Pitt e hicieron "la cucharita"

La leyenda de pasión entre Makoke y Brad Pitt ha dejado de serlo desde este sábado. La ex de Kiko Matamoros descubría en una entrevista todos los detalles sobre su relación. El polígrafo le ha dado toda la razón a Makoke, que acudió al Sábado Deluxe para contarlo todo.

Había que saber si era verdad que Makoke había mantenido una relación con ex de Angelina Jolie. Ella respondió que sí y el polígrafo determinó que decía la verdad. Y entonces la ex de Kiko Matamoros contó con todo lujo de detalles cómo había sido su relación.

"La verdad es que no hubo mucha química. Yo estuve un jueves con él y el viernes nos fuimos a pasar el finde a Valladolid y yo estaba deseando que fuera el domingo para irme", resumió Makoke, que conoció al actor cuando promocionaba en España Siete años en el Tibet, hace ahora 21 años. Brad Pitt, que cumple 55 años el próximo día 18, tenía entonces 34 primaveras; y Makoke acababa de cumplir 28.

Según contó, tuvieron varios encuentros en los cuatro días que estuvieron juntos e incluso el ex de Angelina Jolie le invitó a pasar el fin de año a Los Ángeles. "Llegamos a comer en la cama y a mí no me gustaba eso. Estábamos en Valladolid y se pidió una hamburguesa", dijo Makoke.

Reconoció que "olía bien", que duerme "con camiseta" y que "era muy romántico". ¿Entonces por qué falló si todo parecía perfecto? "No hubo química", aclaró. Eso sí, no sería porque Pitt no intentara conquistarla. "Dormimos haciendo la cucharita", reveló.

María José Giaever, más conocida como Makoke, no fue la única española de la que se dijo que había conquistado por aquellos días al galán. La actriz y modelo Mar Saura también se vio envuelta en rumores pero Makoke lo niega.

La ex chica del Telecupón nunca olvidará aquel fin de semana de pasión. La ex esposa de Kiko Matamoros era entonces una modelo guapa, exuberante y no tenía ningún novio a la vista. Así que, durante la estancia en España de un irresistible Brad Pitt con 33 añitos, que se encontraba rodando aquí Siete días en el Tíbet, gozó de un fugaz romance que ahora recuerda. Makoke desmintió lo de Mar Saura para dejar claro que la modelo que ligó con Brad Pitt fue ella.

Según contó la en unas declaraciones recogidas por Telemania, conoció al actor en el estreno en España de Siete años en el Tíbet, en el año 1997, un momento personal en el que Makoke estaba soltera después de haberse separado de su primer marido.

El fin de semana aquel lo pasaron en Valladolid, una experiencia que califica de "maravillosa". El actor estaba encantado con ella, tanto que le pidió que se fuera con él "por Europa", pero a ella no le gustaba "como para seguirle". Una recordada portada de Interviú, en el que Makoke enseñó sus encantos titulaba precisamente así.: "Makoke: de Brad Pitt a Kiko Matamoros".