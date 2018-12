Confirmado: don Juan Carlos y la princesa de Asturias ocuparán un lugar relevante en el 40 aniversario de la Constitución

La agenda de la Casa real confirmaba este viernes que el rey Juan Carlos estará en las Cortes en el acto central y más solemne del 40 aniversario de la Constitución. Y este viernes supimos también que la princesa de Asturias también acompañará a sus padres y abuelos en la Carrera de San Jerónimo, tal y como adelantamos en exclusiva hace más de dos semanas.

El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Este sabio refrán ha sido anotado con atención pos los responsables de diseñar los actos del 40 aniversario de la Constitución programados para dentro de tres semanas. La ausencia del Rey Emérito del año pasado fue un feo detalle que no se repetirá en esta ocasión.

Las protestas que don Juan Carlos filtró el pasado año, cuando de algún modo fue ninguneado en el Congreso, no pasaron desapercibidas. El periodista Raúl del Pozo dijoque no invitar al Emérito a la conmemoración de la Democracia es como no invitar a Napoleón a la conmemoración de la batalla de Austerlitz. El columnista aseguró que el propio don Juan Carlos le respondió: "Sí, desde luego", cuando se lo preguntó.

Efectivamente, no se puede imaginar la Transición ni la redacción de la Carta Magna, ordenamiento jurídico que rige en España desde hace cuatro décadas, sin la personalidad del Rey Juan Carlos. Da igual que el padre de Felipe VI y sus conductas estén cuestionadas por una parte del arco parlamentario, o que varios grupos exijan su comparecencia, o que ciertos sectores de la opinión pública rechacen la figura del anterior jefe del Estado a causa de sus escarceos extramatrimoniales. La lógica se impone y el jueves 6 de diciembre, él estará allí, según reconocieron fuentes gubernamentales cuando loprublicamos el pasado 15 de noviembre, y según una página web que ya no está pero en la que aparecía don Juan Carlos además de su hijo.

El jueves 6 se celebrará en el Congreso de los Diputados el acto principal del aniversario se da por hecho que don Juan Carlos de Borbón y Borbón jugará un papel claramente destacado en el acontecimiento. Se ha publicado que para la presidencia de las Cortes ha citado sin excepción a los políticos de la época que aún están vivos, así como a los ex presidentes del Gobierno y del poder Legislativo de la historia de nuestra democracia.

La representación de la Familia Real será nutrida. Aparte de la presencia de Felipe VI y la reina Letizia, estará en un lugar privilegiado el Rey Emérito, acompañado con toda probabilidad de la Reina Sofía. También podemos adelantar la presencia de la princesa de Asturias, y de su hermana la infanta Sofía. Recordemos que fue el pasado 31 de octubre, día de su 13 cumpleaños, cuando la heredera al trono, acudió a la sede del Instituto Cervantes, en Madrid, precisamente para leer la Cosntitución.

La fórmula elegida para devolver al Rey el protagonismo. ha sido la de situarle en el palco central del Congreso, el mismo lugar en el que se sentó la reina Sofía el día de la proclamación de Felipe VI, y junto a los otros padres de la Constitución. Cederle el centro del Hemiciclo es un homenaje que le compensará en cierta medida por lo ocurrido el año pasado, y que llega después de la polémica fotografía del emérito junto al príncipe heredero saudí al que se señala como responsable del descuartizamiento y asesinato del periodista Jamal Khashoggi.