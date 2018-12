Beatriz Gutiérrez Müller: la historia de amor de la primera dama mexicana a la que le daba igual que ganara López Obrador

Cuando Beatriz Gutiérrez Müller conoció al que se convertiría poco después en su marido ella tenía 37 años y él 53. Ahora tiene 49 y lleva 12 está casada con el flamante presidente de México, con el que tiene un hijo, Jesús Ernesto. Se conocieron en 2005. Él había enviudado dos años antes de Rocío Beltrán Medina, su esposa durante más de dos décadas, que falleció a los 46 años. Tenían tres hijos. Beatriz ama a su marido y dicen que está tan preocupada por su integridad que se inmiscuyó en la seguridad personal del mandatario. Fue ella quien insistió en contar con protección a pesar de las reticencias iniciales de López Obrador.

Sin embargo, entre sus muchas virtudes no está la de entender de seguridad ni protección. Escritora y profesora universitaria y académica, no le hacía gracia convertirse en la mujer más poderosa de México. "Si Andrés gana o no me da igual", declaró a la prensa en su día. Beatriz no asume el título de primera dama: "No hay mujeres de primera ni de segunda, decir primera dama es algo clasista", ha dicho. Sin embargo, ahora lo es, aunque la constitución mexicana no recoge la figura de la consorte, y legalmente no está contemplada.

Pero después de dos intentos, López Obrador, el candidato de la izquierda, ha derrotado al PRI: el candidato de la coalición Morena logró el 53% de los votos, el mayor apoyo a un presidente en la historia del país. La corrupción y el aumento de la violencia en los últimos años en México inclinaron finalmente la balanza en su favor.

Beatriz es hija de una chilena de ascendencia alemana y un mexicano, Gutiérrez Müller. Nació en Ciudad de México pero se crió entre Morelia y Puebla, donde estudió comunicación. Ejerció su profesión de periodista en medios como El Universal. Tras realizar otros trabajos en el sector de la comunicación conoció a López Obrador. En 2006, tras las polémicas elecciones que ganó Vicente Fox por el PAN, López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller se casaron. Meses después nació su hijo.

La esposa de Andrés Manuel López Obrado sustituye como inquilina de la residencia presidencial de Los Pinos, a la Gaviota, Angélica Rivera Hurtado, la mujer de Enrique Peña Nieto (arriba, con Letizia). La nueva primera dama poco o nada tiene que ver con la actriz mexicana, esposa del ex-presidente Enrique Peña Nieto. Ya ha dicho Beatriz que ella no va a ejercer el mismo papel que sus predecesoras. Angélica Rivera fue presidenta nacional del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Durante la campaña, Beatriz propició un acercamiento entre empresarias, mujeres de empresarios y gentes de la cultura que habitualmente no tenían vinculación con la izquierda que representa su marido. A pesar de su papel activo en la política, que ejerce sin pompa mediática, se identifica como "madre de familia y esposa". Sus esfuerzos se centran en gestionar el Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México. No basta con ser la mujer del presidente. En su currículo pesa su perfil de profesora universitaria de literatura, escritora y también periodista, como nuestra reina Letizia.