Terelu Campos, medicada con morfina: hablamos con un experto que nos explica por qué

Este viernes saltaban las alarmas por el estado de salud de Terelu Campos (53), cuya recuperación tras someterse a una doble mastectomía es tan dolorosa que le han suministrado morfina para sobrellevar las molestias. Este portal se ha puesto en contacto con el doctor Pere Taverna, un especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora que nos ha explicado lo que le está pasando a la presentadora.

"Existen tres tipos de reconstrucciones mamarias: con colgajo DIEP (se lleva a cabo una microcirugía en la que se traslada grasa y piel del abdomen); con expansor (se introduce una 'bomba' que se va hinchando hasta que es sustituida por unas prótesis); y subcutánea (se implantan las prótesis directamente). Las dos últimas son muy dolorosas y en pacientes que tienen un umbral del dolor bajo no es extraño recetarles analgésicos mórficos, cuyo principal componente es la morfina", ha dicho el doctor Taverna, miembro de Top Doctors. "Es normal administrarlos de forma intravenosa si el paciente está ingresado o por vía oral si ya está en casa".

El experto ha asegurado que tomar morfina en estos casos es lo normal: "Muchas veces se malinterpreta, se asustan y no debería ser así. La morfina es el analgésico más potente que hay en el mercado pero se receta mucho en casos de post operatorios estéticos o de otro tipo. De hecho, en cirugía plástica es habitual aplicar lo que llamamos Bomba Analgésica, cuyo principal componente es la morfina".

La parte mala de este tratamiento son sus efectos secundarios: "Provoca muchas náuseas, de manera que hay que administrarla con criterio y cuidado. No genera dependencia, por lo que su ingesta se puede alargar una, dos o tres semanas sin problemas". Así pues, el paciente puede desarrollar su actividad con toda la normalidad que le sea posible: "La toma de morfina no interfiere en las capacidades, pero seguramente Terelu, como otros pacientes que pasan por estos procesos, no esté tan activa como de costumbre porque las molestias en estas semanas son grandes", ha dicho el doctor Taverna.

Terelu: un antes y un después

La doble mastectomía a la que se sometió Terelu el pasado mes de octubre le ha cambiado la vida. La operación no salió tan bien como esperaba y tuvo que volver al quirófano. Su madre, María Teresa Campos, y su hermana, Carmen Borrego, no se separan de su lado. Afirman que la recuperación está siendo lenta y complicada: "La verdad es que va muy lento todo, pero bueno, un poquito mejor", dijo Carmen Borrego este mismo jueves.