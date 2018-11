Hiba Abouk, coladita por su futbolista: "Achraf Hakimi es el hombre de mi vida"

Hiba Abouk (32) está enamorada. Tanto que a pesar de su carácter discreto y su 'política' de no hablar sobre su vida privada, ha realizado una auténtica declaración de amor pública al futbolista Achraf Hakimi, con el que sale desde hace unos meses: "Es el hombre de mi vida".

La actriz fue una de las invitadas a la gala Vogue Joyas 2018, celebrada este jueves en el palacio de Santoña de Madrid. Allí habló por primera vez de su chico: "Estamos muy bien, ya lo veis. De él me ha conquistado todo y lo comparto porque se supone que es el hombre de mi vida, si no, no lo haría", ha dicho sonriente. Es más, Hiba ya piensa incluso en boda: "No me hace falta un anillo, pero sí me he imaginado vestida de novia, estaría monísima".

Hiba Abouk (32), que después acudió a la fiesta de Paco Léon junto con Lucía Rivera, entre otros, presumió de cuerpazo con un pronunciado escote en V y una falda fantasía de Oscar de la Renta, zapatos de Manolo Blahnik y joyas Bvlgari.

La actriz cuenta con un variado currículum amoroso: salió con el actor Hugo Silva, con el futbolista Jordi Alba o con el rapero Joey Starr, entre otros. Desde hace unos meses comparte su vida con el futbolista del Real Madrid cedido a Borussia Dortmund, que es 12 años más joven que ella. El pasado 30 de octubre, Achraf Hakimi felicitó públicamente a Hiba por su cumpleaños, confirmando oficialmente lo que era un secreto a voces: "Amor, en este día tan especial quiero recordarte lo importante que eres en mi vida, eres la persona que me hace sonreír cada día. Te quiero", escribió.