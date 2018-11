Nieves Álvarez brilla en la fiesta más deslumbrante del año

La modelo ejerció de maestra de ceremonias en la gala Vogue Joyas que tuvo lugar este jueves en el palacio de Santoña de Madrid. Allí Nieves Álvarez (44), que rompió con Nicolás Saad y ha comenzado una bonita amistad con otro importante empresario, hizo gala de su elegancia con un fantástico vestido de Toni Maticevski y joyas de Bvlgari y zapatos de Aquazzura que la convirtieron en la estrella de la noche.

Fantástica también Hiba Abouk (32), que después acudió a la fiesta de Paco Léon junto con Lucía Rivera, entre otros. La actriz presumió de cuerpazo con un pronunciado escote en Vuna falda fantasía de Oscar de la Renta, zapatos de Manolo Blahnik y joyas Bvlgari.

El negro también fue el color elegido por Helen Svedin (44), la esposa de Luis Figo. La modelo lució un vestido largo y recto con aberturas laterales de DSquared2, sandalias Louboutin y espectaculares joyas de Rabat.

Otras se decantaron por darle un poco de color a una noche en la que la lluvia no dio tregua. Sandra Gago (22), que acaba de disfrutar de unas románticas vacaciones con Feliciano López, llevó un vestido de The 2nd Skin Co en azul fiesta y manga abullonada; Lulú Figueroa presumió de embarazo con un vestido fucsia de Navascués, con sandalias de Figara Shoes y joyas de Rabat; y Cósima Ramírez (28) fue la alegría de la fiesta con un diseño de su madre, Ágatha Ruiz de la Prada, que se ha reconciliado con el Chatarrero tras su primera crisis sentimental.

Las encargadas de ponerle brilli-brilli a la alfombra negra fueron Rosanna Zanetti (30), embarazada de casi cinco meses y vestida por su amiga Coral Simanovich, y la actriz Carola Baleztena (38), que acudió con su marido, Emiliano Suárez (42), uno de los máximos responsables de Joyerías Suárez.