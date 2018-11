El drama de Kiko Matamoros: Sofía Suescun le da calabazas y su hija Anita le ignora

Kiko Matamoros ha sufrido dos decepciones en estos últimos días que le han dejado en una dolorosa situación. La primera de ellas tiene que ver con su amor por Sofía Suescun, mientras que la segunda versa sobre su relación con su hija Anita, quien ha regresado de forma temporal de Milán a Madrid y no quiere verle.

Así lo confesó el propio tertuliano en Sálvame este jueves: "He escrito a mi hija esta mañana y no me ha contestado", decía Kiko entre lágrimas, dejando entrever que la joven puede estar molesta por sus últimas declaraciones sobre su separación de Makoke y por haberle visto con otra mujer durante una noche de fiesta en la discoteca madrileña Kapital.

Estas cuestiones parecen haber alejado a Anita de su progenitor, siendo ahora el mayor apoyo de su madre. Este mismo jueves por la noche, de hecho, disfrutó de una salida nocturna junto a ella, tal y como han compartido algunos asistentes en sus cuentas de Instagram.

Al distanciamiento de su hija se le suman las calabazas que le ha dado Sofía Suescun después de que gritara a los cuatro vientos que quería dar un paso más en su relación de amistad. La ganadora de Supervivientes ha respondido a su ofrecimiento tirando de chulería y asegurando que solo quiere una amistad: "Kiko me encanta como amigo y es normal que diga eso porque es lo que quieren miles de españoles en el mundo", decía la joven, de quien se dice que podría estar iniciando un romance con un futbolista.