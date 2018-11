Antonio David Flores toma la palabra tras su victoria ante Rocío Carrasco en los juzgados

Antonio David Flores recibió una de las mejores noticias de su vida hace unas semanas. Tras más de dos años de batalla en los juzgados contra su ex mujer, Rocío Carrasco, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa por un delito de malos tratos del que le acusaba la hija de Rocío Jurado. Días después del fallo, el ex Guardia Civil ha agradecido el apoyo de sus seguidores en las redes sociales.

"Me gustaría dar las gracias a todos los que me habéis felicitado/alegrado por el archivo y absolución de la causa en la Audiencia Provincial de Madrid, en la acusación de mi ex- por un delito de violencia de género", ha escrito Flores este jueves en Instagram junto a una imagen en la que aparece muy sonriente.

No se trata de la primera vez que Antonio David habla tras la absolución, ya que la pasada semana se puso en contacto con Informalia días después de la decisión de la justicia para aclarar un par de puntos del procedimiento judicial. En ese momento, el ex marido de Rociíto aseguró que la jueza sí le tomó declaración y habló de la decisión de la magistrada de no hacerle un informe psicológico meses antes de que llegara esta sentencia.

"Una aclaración importante sobre la sentencia: 1. La jueza me tomó declaración. 2. Si me hubiesen realizado el informe psicológico, hubiese sido absuelto mucho antes", nos dijo el ex Guardia Civil.