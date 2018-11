Isabel Pantoja, destrozada tras una última traición: "Estoy hecha polvo, me cuesta respirar"

Isabel Pantoja (62) ha sido traicionada una vez más por una persona muy cercana y está destrozada por ello. Así lo muestran unos audios que han visto la luz este jueves y en los que la tonadillera confiesa a un amigo, Pedro Torres, que está muy triste: "Pedro, estoy hecha polvo (suspiro). Me cuesta respirar porque yo he sido y sigo siendo una buenísima persona y he sido con ellas esplendidísima", dice.

La madre de Kiko Rivera y Chabelita, se muestra muy afectada: "Pedro, te agradezco mucho que me hayas mandado estos mensajes (suspiro). Yo esto lo arreglaré de mujer a mujer, como se deben arreglar las cosas". Y añade: "No tengo el mismo corazón ni soy la misma Isabel, ha sido mucho daño el que me han hecho".

El amigo de Pantoja, por su parte, confiesa que lleva años recopilando datos sobre estas mujeres (de las que no se desvela el nombre en ningún momento) para demostrarle a la cantante que está rodeada de malas personas: "Llevo cinco años recopilando pruebas de todas las barbaridades que han ocurrido en Cantora y se lo he podido demostrar a Isabel", ha dicho en Sálvame. "Gracias a mí se ha podido dar cuenta de la gente que tiene a su alrededor".

Se trata de un nuevo mazazo para la tonadillera, que últimamente no gana para disgustos: tras sufrir un robo en Cantora, Pantoja ha interpuesto una demanda contra Dulce por hablar sobre su vida privada.