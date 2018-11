El chófer de David Bisbal arremete contra Elena Tablada: "Le trataba como un perro"

Se llama Carlos Phillip Llopi, trabajó para ellos casi tres años y ahora defiende a David Bisbal de los ataques que sufre públicamente por parte de su ex, Elena Tablada. Según la versión del chófer, "ella le trataba como a un perro".

"Es una mujer déspota y fría, nunca quiso a David y él es un padrazo y una bella persona". Así de tajante se ha mostrado Carlos, que ha arremetido contra la diseñadora cubana en El Español: "Elena se burlaba de la familia de Bisbal, se gastaba siete y ocho mil euros en ropa, no trabajaba y organizaba fiestas de tres y cuatro días en la casa cuando el artista se iba. Una vez, llegó a ofrecerme 500 euros para que vigilara que ningún paparazzi se acercara a una de sus juergas y me pidió que no se lo dijera a Bisbal ni a su hermana, María del Mar, que era la que controlaba las nóminas de los empleados".

Carlos guarda un cariñoso recuerdo del que fue su jefe: "Él es muy buena persona, igual que su familia, y las declaraciones de Elena me hartaron. Lo dejaron después de que él encontrase el permiso de conducir de otro hombre en la piscina climatizada de la casa. Se fue a Almería y lo pasó muy mal".

La guerra pública entre Bisbal y Tablada comenzó este verano después de que Rosanna Zanetti, actual esposa del almeriense, publicara en las redes sociales una foto con la pequeña Ella. El gesto no sentó bien a la diseñadora y se enzarzaron en un cruce de acusaciones que fue a más: Tablada acudió al programa Viva la vida para hablar de la difícil situación con su ex ("sólo nos enviamos burofax") y más tarde concedió una exclusiva a Hola: "Él es un desconocido para mí", dijo.