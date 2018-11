La cantante Nadine Samuels, condenada a ocho meses de cárcel por el atropello mortal de una ciclista

Nadine Samuels (27) ha sido condenada a ocho meses de prisión y a dos años de retirada de su carné por la muerte de Debbie Mills, una ciclista a la que atropelló tras saltarse una rotonda el pasado mes de marzo.

Los hechos se remontan al pasado de 21 de marzo. Debbie Mills (54) paseaba con su bicicleta cuando se cruzó con Samuels, que conducía su vehículo por Hemel Hempstead (Gran Bretaña) y se saltó el Stop que había en una rotonda. La cantante atropelló a Debbie Mills que, a pesar de llevar casco, sufrió un daño cerebral que le causó la muerte.

La cantante, que sufrió un ataque de ansiedad tras el accidente y tuvo que ser atendida, se declaró culpable por conducción imprudente y pidió disculpas a la familia de la víctima con una emotiva carta. Hasta entonces, la artista, que había obtenido su carné de conducir tres años antes, no había tenido ningún altercado serio en la carretera y afirmó no haber visto a Mills a pesar de haber mirado a ambos lados antes de entrar en la rotonda.

Ahora, el juez ha condenado a la cantante a ocho meses de prisión y dos años y cuatro meses de retirada del carné: "He revisado varias veces su caso, señorita Samuels, pero debido a la naturaleza de su conducción y la existencia de señalizaciones en la calzada, además de las terribles consecuencias de la tragedia, no me queda más remedio que ponerla bajo custodia inmediata", sentenció.